هنوز اتهامات اعضای دستگیر شده شورای شهر بابل مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرمر فیروزپور دستگیری و بازجویی از ۵ تن از اعضای شورای شهر بابل را تایید کرد و اظهار داشت: هنوز هیچ بحثی درباره اقتصادی بودن اتهامات مطرح نشده و موضوع تنها در حد پرسش و پاسخ و بازجویی است، در واقع آنها فقط برای ارائه توضیحات احضار شدهاند.
وی درباره نحوه حضور اعضای شورای شهر بابل در مراجع انتظامی هم میگوید: دستگیری در کار نبوده، مراجع انتظامی از این افراد دعوت کردند و آنها نیز به صورت جمعی برای ارائه توضیحات در محل گفته شده حاضر شدهاند.
به گفته فیروزپور تاکنون هیچ توضیحی از شورای شهر درباره این مسائل خواسته نشده است، باید منتظر ماند و دید این اعضا چه توضیحاتی به مراجع انتظامی خواهند داد و یا بررسی ها در این زمینه به کجا ختم خواهد شد و متاسفانه فضای مجازی به شایعه پراکنی در این مورد دامن زده است.
فیروزپور تاکید میکند که شورای شهر بابل پس از روشن شدن زوایای این ماجرا مردم را در جریان اتفاقات قرار خواهد داد.
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