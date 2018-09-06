کشف ۱۰۰ راس دام قاچاق در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی شهرستان فامنین با کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی، ۱۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق را از ۲ دستگاه کامیون کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دام های مکشوفه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی کارشناسان برآورد شده، افزود: ۲ متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های مرتبط در خصوص نظم و امنیت شهروندان از طریق شماره تماس ۱۱۰ است.