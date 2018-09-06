رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با حضور زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار گلستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

در این مراسم محمدولی روزبهان به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان معارفه و از زحمات حسین پیشقدم رئیس پیشین این سازمان قدردانی شد.

رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در این مراسم گفت: تمام تلاشم در سه سال گذشته این بود تا بر اساس اسناد مختلف و نظرات کارشناسانه عمل کنم و سازمان مدیریت و برنانه ریزی گلستان در بخش‌های مختلف رتبه‌های خوبی کسب کرد.

حسین پیشقدم افزود: رتبه هفتم ارزیابی اقتصاد مقاومتی، مدل توزیع اعتبارات در استان و رشد ۴۰۰ درصدی در اعتبارات تخصیص یافته در سال ۹۵ از جمله اقدامات خوبی بود که در این سال‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومان برای آب رسانی به روستاهای شرق گلستان از دیگر اقدامات ما بود که امیدواریم به سرانجام برسد.