کمبود مواد لیتوگرافی مسئله جدید مطبوعات فارس

خبرگزاری مهر - گروه استانها: چندی است که مدیران مسئول رسانه های مکتوب فارس با مشکلاتی از جمله کاغذ مورد نیاز، مواد لیتوگرافی از جمله پلیت و شیت و بازار کساد آگهی های بخش خصوصی روبه رو هستند و نوسانات نرخ ارز هم مزید بر علت شده است تا آنان ضمن کاهش شمارگان، دست به دامن افزایش نرخ تک فروشی نشریه خود بزنند که این نیز کارگشا نیست.

در پیوند با این موضوع، معاون مطبوعاتی فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر از رفع کمبود کاغذ روزنامه ها و مطبوعات خبر داد.

مهدی امیدبخش با اعلام این خبر، گفت: از ابتدای هفته آینده مشکلات کاغذ مورد نیاز مطبوعات به ویژه روزنامه های استان فارس مرتفع می شود.

وی با توجه به اینکه چندی است روزنامه ها به ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی با کمبود کاغذ روبه رو شده اند، اطمینان داد که این مشکل به زودی حل می شود و مدیران مسئول مطبوعات استان نگران نباشند، زیرا کاغذ تامین شده است.

این در حالیست که به گفته مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد در حال حاضر می‌توانیم کاغذ مورد نیاز روزنامه‌دارانی که کاغذ کاهی مورد مصرفشان است را تامین کنیم، اما هنوز موفق نشدیم درباره کاغذ گلاسه اقدامی انجام دهیم.

محمدرضا دربندی درباره مشکل خرید کاغذ برای صاحبان روزنامه‌ها اعلام کرده که مدتی است مشکل کاغذ روزنامه حل شده است و در حال حاضر این امکان فراهم شده تا هر صاحب روزنامه ای که تمایل به خرید کاغذ دارد به تجار کاغذ که آن را زیر نظر ما وارد کرده‌اند، معرفی کنیم و آنها هم می‌توانند به هر میزانی که مصرف دارند خریداری کنند.

از سویی جانشین مدیرمسئول روزنامه «شیراز نوین» چاپ شیراز با تایید اینکه مشکل کاغذ وجود داشته و اقداماتی تا حدودی انجام شده به خبرنگار مهر گفت: یک شرکت واردکننده در تهران با ارز دولتی کاغذ وارد کرده و ما با شرکت مورد نظر مکاتبه کردیم که برای نمونه برای ما پیش فاکتور ۵ تن کاغذ زده اما هنوز تامین نشده است.

حسین امیری در عین حال با اعلام اینکه تامین فیلم و زینک هم مشکل است از گرانی پلیت و شیت مورد نیاز روزنامه ها خبر داد و افزود: درحالیکه خانه مطبوعات و تعاونی مطبوعات که متولی وارد کردن مواد مورد نیاز مطبوعات هستند، اما به روزنامه های شیراز هنوز کاغذی نرسیده است.

وی با این وجود تلاش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این زمینه کم ندانست و عنوان کرد: درحالیکه کاغذ در بازار سیاه وجود ندارد، مواد لیتوگرافی از جمله پلیت هم در بازار موجود نیست.

این روزنامه نگار تصریح کرد: اگر کاغذ و پلیت تامین نشود اطمینان می دهم تا پایان شهریورماه جاری روزنامه های شیراز بیشتر نمی توانند دوام بیاورند.

امیری اضافه کرد: نهایت ما بتوانیم با هزینه ها یک ماه از پس انداز خرج کنیم و سپس تبدیل وضع موجود به ثبات ممکن نیست.

جانشین مدیرمسئول روزنامه «شیرازنوین» درخصوص کاغذی که به مطبوعات اختصاص می یابد، عنوان کرد: با وجود اینکه در سال ۶۰ تا ۷۰ تن نیاز به کاغذ داریم، اما کاغذ با ارز دولتی بیش از ۵ تن برای ما تامین نمی شود.

این در حالیست که به گفته امیری کاغذ تعاونی مطبوعات کشور کیلو ۴۳۰۰ قرار بوده بدهند اما حال با ارزش افزوده به بالای ۵۰۰۰ تومان رسیده است که این برای ما در وضع کنونی مبلغ زیادی است زیرا مابه التفاوت آن بالاست.

امیری همچنین در ادامه اعلام کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه با این مشکل روبه رو هستیم؛ باوجودی که کاغذ کالای استراتژیک اعلام شده است اما هنوز این مشکل پابرجاست.

جانشین مدیرمسئول روزنامه «شیرازنوین» از قیمت کاغذ در بازار آزاد به نرخ ۷۳۰۰ تومان خبر داد و افزود: چنانچه با نرخ ۵ هزار تومان هم کاغذ مورد نیاز ما تامین شود، باز با این وجود بابت هر کیلو، ۲ هزار تومان جلو هستیم.

وی در پایان دوباره تاکید کرد که اکنون افزون بر مشکل تامین کاغذ روزنامه، معضل ما مواد مورد نیاز لیتوگرافی است که در بازار موجود نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در فارس افزون بر هفت روزنامه استانی و یک روزنامه منطقه ای که چاپ می شوند، تعداد زیادی نشریه و هفته نامه در شهرستان ها با مشکل کمبود کاغذ و مواد مورد نیاز چاپ روبه رو هستند.