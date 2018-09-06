موافقت وزارت کشور عراق با بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: طی روز گذشته همراه وزیر کشور سفری به کشور عراق داشتیم که در این سفر در هصوص بازگشایی مرز خسروی رایزنی های لازم صورت گرفت.

استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه وزارت کشور عراق با موضوع بازگشایی مرز خسروی موافقت خود را اعلام کرد که پس از تایید هیات دولت عراق نهایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در نشست روز گذشته با کشور عراق در خصوص چگونگی خدمت رسانی به زائران و امنیت مرزها توافقات خوبی صورت گرفت.

بازوند با انتقاد از کار اپراتورهای همراه اول، اذعان داشت: سالیانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مشترکین بابت ارائه خدمات مناسب به اپراتورها پرداخت می کنند اما متاسفانه می بینیم در کرمانشاه این اپراتورها فعالیت مناسبی ندارند.

وی یادآور شد: با وجود اینکه همراه اول مدعی است ۹۹ درصد راههای اصلی آنتن دهی مناسب دارند اما می بینیم در مسیر کرمانشاه تا قصرشیرین ۲۲ نقطه کور وجود دارد که با توجه به مهم بودن این راهها تداوم عدم آنتن دهی پذیرفته نیست.

بازوند ابراز داشت: به هیچ وجه از عملکرد اپراتورهای همراه اول راضی نیستیم و باید در جهت رفع ایرادات تلاش کند چرا که کیفیت آنتن دهی همراه اول به شدت افت کرده و در برخی موارد برای یک ارتباط باید چند بار تماس گرفته شود تا بتوان با طرف مقابل صحبت کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین گفت: شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب با مسئولیت وزیر کشور تشکیل شده که یکسری پروژه ها در این راستا باید تعریف کنیم و چیزی که نیاز است در استان تصویب شود در این جلسه مطرح خواهد شد.

بازوند اظهار داشت: در نشست شورای برنامه ریزی استان پروژه های ۲۷ گانه برای ارائه در شورای توسعه شرق و غرب عنوان خواهد شد که حداقل ۱۰ پروژه آن در راستای توسعه متوازن به تصویب خواهد رسید.