۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

سرهنگ فردین پیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان کالای قاچاق طی یک ماه گذشته کشف و ضبط شده است افزود: در این راستا ۱۲۰ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده است.

وی از کشف ۲۰۰ دستگاه خودرو در زمینه قاچاق نیز خبر داد و اظهارداشت: در این زمینه دو میلیون نخ سیگار، ۱۰۰ ثوب البسه قاچاق به همراه چهار هزار لیتر مواد سوختی قاچاق در این عملیات کشف و ضبط شد.

سرهنگ پیری همچنین کشف دو هزار عدد قرص غیرمجاز، دو هزار عدد لوازم پزشکی قاچاق به همراه ۴۵۰ قطعه لوازم و تجهیزات خودرو به صورت قاچاق را از دیگر کشفیات این عملیات برشمرد.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان یکی از استانهای مبادی ورود و خروج کالاهای قاچاق است.