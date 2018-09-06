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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

جانشین فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی:

۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه – جانشین فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در سطح استان خبر داد.

سرهنگ فردین پیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان کالای قاچاق طی یک ماه گذشته کشف و ضبط شده است افزود: در این راستا ۱۲۰ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده است.

وی از کشف ۲۰۰ دستگاه خودرو در زمینه قاچاق نیز خبر داد و اظهارداشت: در این زمینه دو میلیون نخ سیگار، ۱۰۰ ثوب البسه قاچاق به همراه چهار هزار لیتر مواد سوختی قاچاق در این عملیات کشف و ضبط شد.

سرهنگ پیری همچنین کشف دو هزار عدد قرص غیرمجاز، دو هزار عدد لوازم پزشکی قاچاق به همراه ۴۵۰ قطعه لوازم و تجهیزات خودرو به صورت قاچاق را از دیگر کشفیات این عملیات برشمرد.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان یکی از استانهای مبادی ورود و خروج کالاهای قاچاق است.

کد مطلب 4395860

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