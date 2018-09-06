مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سبب سعادت انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه طرح شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) طی سخنانی مباهله را جزو مباحث مهم زندگی پیامبر(ص) و امام علی(ع) دانست و با اشاره به آیه ۶۱ سوره آل عمران که آیه مباهله است، گفت: مباهله فضیلتی برای این بزرگواران است، این آیه حقایق زیادی دارد که مهم ترین آن حقانیت پیغمبر و امیر مومنان است.

وی گفت: ما در تفسیر نمونه این آیه مباهله هوقتی وارد شدیم و بسیاری از منابع اهل سنت را مورد بررسی قرار دادیم، متوجه می شویم، که این آیه عظمت امیرمومنان(ع) را بیان می کند، در سوره مائده و در جای جای قران آیاتی است که وقتی خوب فکر می کنیم عظمت امیرالمومنین(ع) را در آن ها می بینیم.

آیه تبلیغ ۳ ویژگی دارد

این مرجع عالیقدر جهان تشیه گفت: من عقیده دارم آیه ۵۰ سوره مائده بدون هیچ حدیث و روایت برای اثبات حقانیت پیروان اهل بیت عصمت و طهارت کافی بود، آیه تبلیغ پیامی است، که خداوند به پیامبر(ص) داده است، که ۳ ویژگی در آن نهفته است.

وی افزود: اولین ویژگی در این است که این پیام توسط پیامبر(ص) رسانده شود و اگر این پیام رسانده نشود، رسالت پیامبر ناقص است، دوم دشمنانی این پیام داشته که خدا به پیامبر(ص) فرموده که علی(ع) را از دشمنان این پیام حفظ کند و نکته سوم این است، که مخالفت با این پیام، مخالفت با کل اسلام است.

مکارم شیرازی گفت: مفسران اهل سنت می نویسند، که این چه پیامی بوده که شامل این ویژگی بوده است، برخی معتقدند که احکام مربوط به گوشت های حلال و حرام در قبل و بعد از این آیه آمده است یعنی احکام گوشت های حلال و حرام معادل رسالت بوده و دشمنی داشته و مخالفت با آن کفر است و هیچ کدام به واقع نتوانستند تفسیر این آیه را بیان کنند.

وی افزود: در این مقطع بود که مفسران اهل بیت وارد شدند و گفتند چیزی که هم سنگ پیامبر(ص) بوده هدایت است و آن چیزی که دشمن داشته است، ولایت و چیزی که انکار آن انسان را به سوی کفر می برد نیز ولایت بوده است و هیچ تفسیری جز این مورد نمی توان برای آیه ۶۷ سوره مائده پیدا کرد.

باید قدر نعمت مکتب اهل بیت را بدانیم

این مرجع عالیقدر شیعه با بیان این که همان طور که گفتیم برای تفسیر این آیه همه بی جواب ماندند جز مفسران مکتب اهل بیت، گفت: باید در این زمینه افتخار کنیم که پیرو مکتب اهل بیت هستیم و سند زنده این مکتب قرآن مجید است و یک آیه قرآن برای اثبات آن کافی است، منتها این مکتب را باید به خوبی پاسداری کنیم، چرا که خداوند این گوهر تابناک را برای هدایت انسان فرستاد و پدران و مادران ما این مکتب را حفظ کردند و از کودکی ما را با علی( ع) و خاندانش آشنا کردند.

می ادامه داد: باید بدانیم، که این گوهر بی همتا نعمتی است، که بدون زحمت به دست ما رسیده و بر ما واجب است که قدر این نعمت را بدانیم و در حفظ و حراست و پاسداری از آن بکوشیم، امروز هم در دنیا، اسلام که پیش می رود این مکتب اهل بیت است، که آن را به جلو می برد، چرا که تنها مکتبی که دارای جنبه عقلانیت است و با عقلانیت به جلو حرکت می کند، مکتب اهل بیت است.

مکارم شیرازی گفت: ویژگی این مکتب آن است، که سبب می شود، انسان به سعادت برسد، اما در مقابل برخی مکتب ها نتیجه اش ویرانگری، سوزاندن انسان ها و نابودی آثار افتخار آمیز پیشینیان است، که خریداری ندارند، امیدوارم کسانی که با برپایی چنین مراسم هایی برای حفظ مکتب اهل بیت تلاش می کنند، بتوانند در روز قیامت از دست مبارک امیر مومنان(ع) و از حوض کوثر سیراب شوند، بدانید با حفظ این مکتب به سعادت می رسید.

وی گفت: حفظ مکتب اهل بیت راه هایی دارد که شامل ساخت مسجد در مناطق محروم، ساخت مدارس علمیه، حمایت از ایتام این مکتب، کمک به نیازمندان و افراد محتاج است و هر کسی باید از هر طریقی که می تواند پیروان این مکتب را حفظ کند.