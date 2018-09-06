مرکز جامع خدمات بهزیستی در حاشیه اهواز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توفیقی بود که به خوزستان سفر و در جلسه امور اجتماعی این استان حضور پیدا کنیم؛ در این جلسه گزارشی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان از سوی استاندار بیان شد.

وی افزود: استان متوجه شرایط ناشی از جنگ بوده و برای بهبود وضعیت آن به یک نگاه ملی و استراتژیک تری نیاز دارد تا در کنترل مهار و کاهش آسیب های اجتماعی خوزستان اقدام کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از دستورکارهای این وزارت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و باگشت این کودکان به چرخه آموزش هست که در استان خوزستان با محوریت استانداری برای برگشت به تحصیل این کودکان اقدام شده است.

محسنی بندپی یادآور شد: توسعه، تأمین و کیفی سازی اورژانس اجتماعی یکی دیگر از اولویت های این وزارت بوده که ۱۱ شهرستان خوزستان از آن بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه خوزستان جزو پنج استان اول کشور از نظر جمعیت حاشیه نشینی است، عنوان کرد: بر این اساس پیش بینی شده تا یک مرکز جامع خدمات بهزیستی برای ارائه خدمات توان بخشی، پیشگیری و اجتماعی در حاشیه مرکز استان استقرار پیدا کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی دیگر از مباحث رصد و پیشگیری از معلول زایی است که بر اساس موافقت های اولیه باید نسبت به اجرایی کردن ماده ۷۵ قانون برنامه ششم که پیشگیری از معلول زایی و غربالگری ژنتیکی اقدام کنیم؛ خوزستان را برای این موضوع در اولویت قرار داده و خود استان هم آمادگی اولیه را دارد تا نوع معلولیت ها را رصد و در عین حال برای کنترل و کاهش معلولیت ها در یک برنامه زمان بندی ۵ تا ۶ ساله اقدام کنیم.

محسنی بندپی با اشاره به افراد در صف تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد و بهزیستی ادامه داد: آن چیزی که دولت و مجلس تاکنون انجام شده اول این است که همه ۷۶۰ هزار خانوار توانبخشی و اجتماعی را به مرور تحت پوشش و دریافت مستمری قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش مستمری دریافتی مددجویان کمیته امداد و بهزیسیتی گفت: سه بسته در وزارت کار به ما ارتباط دارد که یکی از انها برنامه ملی برخوداری آحاد جامعه از سبد کالا است. دومین برنامه نیز حمایت اجتماعی از افراد و اقشار ویژه هست که که پیش بینی حمایت های ویژه تر برای پنج دهک جامعه را انجام دادیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خبر داد: دولت در سال جاری خودش را برای ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید مکلف کرده است؛ در این راستا تلاش می شود تا بیکاری در بنگاه های اقتصادی را شاهد نباشیم و از طریق سرمایه در گردش یا بیمه بیکاری از آنها حمایت کنیم.