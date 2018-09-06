۱۲۰ اورژانس در کشور نوسازی و بهسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاح اورژانس فردوس در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون ۱۲۰ اورژانس در سطح کشور نوسازی و بهسازی شده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه وضعیت اورژانس ها در حاشیه شهرها که کیلومترها با مرکز فاصله دارند، بسبار بهتر از تهران است‌.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بخشی از اورژانس بیمارستان فردوس فرسوده بود که نوسازی شده است، افزود: روند نوسازی و بهسازی اورژانس های فرسوده در کشور ادامه دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان خراسان جنوبی بیان کرد: این استان در سطح کشوری در حوزه بهداشت و درمان خوب عمل کرده است.

وی با بیان اینکه اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عالی است، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در یکی از مهم ترین آزمون هایی که ورود به دوره تخصصی است، رتبه دوم کشور را دارد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد ظرفیت پزشک متخصص را به بومی ها اختصاص داده ایم، گفت: امید است دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بتواند فوق تخصص هایی را داشته باشد که نیاز به ورود نیرو نباشد.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: تجهیز بیمارستان فردوس در حال انجام است که امید است تحریم ها مانع آن نشود.

وی بیان کرد: در مجموع کارنامه دانشگاه خوب و کارنامه وزارت خانه تا حد مطلوب فاصله دارد که به دلیل شاخص ها است.