به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از بازنشستگان در تالار مهتاب اهواز اظهار کرد: این توفیق برای بنده حاصل شد تا در جمع صمیمی و جشن بازنشستگان حضور پیدا کنم؛ بازنشستگان و پیشکسوتان گنجینه های پرباری هستند که سال های تلاش آنها در عرصه های فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی اثرات پرباری را نصیب جامعه کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر ما تکلیف است که به پاس خدمات ارزشمند بازنشستگان از آنها حمایت ویژه ای داشته باشیم، تصریح کرد: وزارت کار بزرگترین وزارتخانه اجتماعی است و اگر هم بنگاهی برای فعالیت های اقتصادی به ما واگذار شده قطعا از منافع آن در راستای ارتقا بخشیدن به خدمات اجتماعی بازنشستگان در صندوق های مختلف هزینه می کنیم تا آسایش روحی، روانی و معنوی برای آنها فراهم شود.

محسنی بندپی تأکید کرد: باید بتوانیم با همکاری مجلس شورای اسلامی، همسان سازی حقوق که مطالبه بر حق بازنشستگان است را محقق کنیم؛ نباید مصوبه و حکم به تنهایی بیاید بلکه باید اعتباری در این راستا اختصاص دهند.

وی خبر داد: در بازنشستگی کشوری حداقل حقوق را افراد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادیم؛ در حال حاضر فقط سه درصد از جمعیت بازنشستگان حقوق زیر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را دریافت می کنند.

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه رفع دغدغه پرداخت هزینه های سلامت برای بازنشستگان یکی دیگر از مسائل مطرح شده است، ادامه داد: با افزایش سن، بیماری هایی که بر افراد چیره می شود، هزینه های بسیار بالایی دارد و خرید خدمات برای آنها نیز به تبع هزینه بسیار بالاتری نسبت به دیگر بیماری ها خواهد داشت.

محسنی بندپی یادآور شد: تقریبا بیماری های صعب العلاج با سنی حدود بالای ۵۰ تا ۶۰ سال بر آدم چیره می شود که خرید خدمات در این زمینه هزینه های بالایی می طلبد.

وی بیان کرد: باید بتوانیم دغدغه خرید خدمات سلامت را برای بازنشستگان برطرف و بسته بیمه تکمیلی را برای آنها تدوین کنیم تا پوشش خدمات سلامتی را افزایش دهد.

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۳.۴ درصد جمعیت کشور دچار اضطراب روحی و روانی هستند، عنوان کرد: ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می کنند که با راه اندازی کانون های امید آنها از تنهایی بیرون می آیند.

محسنی بندپی در پایان گفت: در شهرهای با جمعیت بالای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر بازنشسته نسبت به راه اندازی این کانون های امید اقدام می کنیم.