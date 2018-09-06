افزایش کسب و کار مستلزم توسعه آموزش های مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیاتی ظهر پنجشنبه در گردهمایی تحقق تفاهم نامه فیمابین دانشگاه فنی و حرفه ای و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش که در دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) برگزارشد با بیان اینکه بیکاری مشکل اصلی کشور است، گفت: سالانه تعداد زیادی از دانشجویان از دانشگاه های مختلف فارغ التحصیل می شوند که به دلیل چرخه نادرست بیکار هستند.

وی افزود: بسیاری از دانشجویان به علت عدم مهارت کافی در دانشگاه ها و ساز و کار نامناسب یا فضای کسب و کار اعتمادی به دانشگاه ندارند و می خواهند به صورت سنتی عمل کنند بیکار هستند.

دکتر حیاتی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته به آموزش فنی و حرفه ای توجه ویژه ای شده است، گفت: کاهش آمار بیکاری یک الزام اجتماعی است که با توسعه آموزش های مهارتی می توان در جهت افزایش کسب و کار و اشتغالزایی گام برداشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای متولی آموزش مهارتی است، افزود: همه موسسات دغدغه کارآفرینی دارند ولی باید ارزیابی عمیقی می خواهد.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام محمد باقر(ع) ساری با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه درجه یک کارآفرین در کشور وجود ندارد، ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد آموزشی ظرفیت بسیاری دارد و بسیاری از آموزش ها و مهارت ها در برهه زمانی در آن انجام می شود.

حیاتی با تاکید بر اینکه آموزش ها باید به سمت آموزش مهارت محور بروند، گفت: تفاهم نامه بین اموزش و پرورش و دانشکده فنی و حرفه ای تفاهم نامه ای جامع است زیرا بیش از ۱۰ درصد دانشجویان در این دانشگاه فعالیت می کنند که ظرفیت بسیار خوبی است.

وی آموزش را فرایندی مستمر دانست و تاکید کرد: دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی باید چند مهارت را بلد باشند و تمام مراکز فنی و حرفه ای در اختیار این فرایند است.

رئیس دانشکده فنی محمد باقر(ع) ساری با بیان اینکه دانشگاه باید جریان ساز و مهارت گرا باشد، گفت: در حال حاضر همه کارگاه ها تجهیز شدند و حداقل ها را دارند که در این حوزه می توانیم به آموزش و پرورش کمک کنیم.

دکتر حیاتی با بیان اینکه مجلس نیز آموزش مهارتی را جدی می گیرد، افزود: نیروی انسانی در حوزه مهارت آموزی کارامد باشد و در چرخه آموزشی باید همه عوامل در نظر گرفته شود.