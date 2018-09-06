امام حسین (ع) مورد احترام همه ادیان و مذاهب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنجشنبه در نشست ساماندهی شئونات فرهنگی استان اظهار داشت: آیین عزاداری امام حسین (ع) توسط مردم به بهترین نحو برگزار می شود و مسوولان بایستی شرایط را هر سال برای انها بهتر کنند که بتوانند عزاداری های باشکوه تر از سال قبل برگزار کنند.

وی گفت: همانطور که امام خمینی (ره) فرموده اند ما هرچه داریم از محرم و صفر است و باید بتوانیم در باشکوه و عظیم تر شدن آن هر چه در توان داریم بکار بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه افزود: محرم و صفر هر ساله همه توطئه های دشمنان را در بسیاری از امورات بر باد می دهند و برای مثال می توان به اظهارات یکی از رهبران سابق شوروی اشاره داشت که می گفت هر چه حزب توده در ایران در یکسال تلاش می کند در محرم و صفر بر باد می رود.