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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

فرمانده انتظامی عباس آباد عنوان کرد:

کشف ۴۲۹ قطعه اسکناس جعلی در عباس آباد

کشف ۴۲۹ قطعه اسکناس جعلی در عباس آباد

عباس آباد -فرمانده انتظامی عباس آباد از دستگیری متهم و کشف ۴۲۹ قطعه اسکناس جعلی ۱۰۰ هزار ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی از یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد ابراهیمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل و توزیع اسکناس های جعلی از سوی فردی در سطح شهرستان عباس آباد، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهم به جعل و توزیع اسکناس جعلی ۱۰۰ هزار ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد، خاطر نشان کرد: ماموران با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند و در بازرسی از وی ۴۲۳ قطعه اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی به همراه ۶ قطعه ایران چک کشف کردند.

سرهنگ ابراهیمی، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4395881

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