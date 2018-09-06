کشف ۴۲۹ قطعه اسکناس جعلی در عباس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد ابراهیمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل و توزیع اسکناس های جعلی از سوی فردی در سطح شهرستان عباس آباد، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهم به جعل و توزیع اسکناس جعلی ۱۰۰ هزار ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد، خاطر نشان کرد: ماموران با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند و در بازرسی از وی ۴۲۳ قطعه اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی به همراه ۶ قطعه ایران چک کشف کردند.

سرهنگ ابراهیمی، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.