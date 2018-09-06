به گزارش خبرگزاری مهر، باتِس تسگ باتمونخه معاون امور سیاسی وزارت خارجه مغولستان با حسین سالار آملی قائم مقام وزیر و رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل و رییس دانشگاه زنجان در خصوص همکاری های علمی و راه های گسترش همکاری بین دانشگاهی دیدار کرد.

در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر روابط بسیار خوب دو کشور، در خصوص استمرار ارتباطات علمی بین دانشگاه های دو کشور، پذیرش ۱۵ نفر از اتباع مغول برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان، اعطای دوره های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت برای اساتید دانشگاه‌های مغولستان و بررسی امکان ادامه تحصیل اتباع مغول در رشته های کشاورزی و مهندسی در دانشگاه های ایران بحث و گفتگو کردند.