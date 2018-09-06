۲۲۰ هزار بیکار در خوزستان/ لزوم پیشگیری از مهاجرفرستی استان

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان در حوزه کشاورزی، نفت و خدمات فعال است؛ البته سهم این استان در خدمات کمتر است که باید آن را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغالزایی کشور در چهار بُعد برنامه ریزی شده است، افزود: در شرایط رکود باید اشتغالزایی حوزه خدمات را افزایش دهیم چون سهل الوصول تر است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارائه طرح اشتغال فراگیر به منظور اشتغالزایی در کشور تصریح کرد: در حوزه اشتغال روستایی از ۳۴۰ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات استان خوزستان حدود ۱۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده که در میان استان ها با توجه به مداخله استاندار این شرایط فراهم شده تا در این بخش شاهد فعالیت جدی و چشمگیری باشیم.

محسنی بندپی بیان کرد: خوزستان در دو بخش دیگر کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی یک سری نقاط ضعف وجود دارد که نیازمند یک تحرک چشمگیرتر است.

وی عنوان کرد: در مجموع با دخالت مستقیم معاونت اقتصادی و استاندار این شرایط و امیدواری وجود دارد؛ شاید نرخ بیکاری استان از متوسط کشور بالاتر است ولی در عین حال نرخ مشارکت این استان هم بالاتر از متوسط کشوری است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: بررسی بودجه ۹۷ در آذر و آبان سال گذشته انجام شده است که قطعا نیاز به یک بازنگری دارد.

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه باید اشتغال های موجود استان را حفظ کنیم تا شاهد ایجاد بیکاری اجباری نباشیم، خبر داد: در استان خوزستان ۲۲۰ هزار بیکار داریم آن هم در استانی که وظیفه داریم تا زمینه ماندگاری مردم را فراهم و از مهاجرفرستی آن جلوگیری کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه بیکاری یکی از دغدغه های اصلی مردم در کشور است، یادآور شد: برای رفع بیکاری باید یک نگاه علمی، تخصصی و کارشناسی داشته باشیم.