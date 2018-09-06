برنامه های فرهنگی شهرداری پرند در دهه اول ماه محرم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقاجانلو ظهر پنج شنبه با تشریح برنامه های فرهنگی شهرداری پرند در دهه اول ماه محرم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری پرند در تلاش است تا با هدایت و نظارت بر مراسمات عزاداری ایام محرم و نیز فعالیت هیئت های مذهبی و ایستگاه های صلواتی، اقدامات لازم جهت پیشگیری از انحرافات و آسیب های احتمالی را انجام دهد.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق برنامه هر ساله در این ایام، مراسم سیاهپوش نمودن شهر و به اهتزاز در آوردنِ پرچم سیاه عزاداری در میدان بصیرت را در روز یکشنبه هجدهم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد.

آقاجانلو در ادامه تأمین بهداشت شهروندان و عزاداران حسینی به خصوص در زمینه کاهش تولید زباله و ظروف یکبار مصرف و نیز کاهش بار ترافیکی شهر به ویژه در شب های هشتم، نهم و دهم ماه محرم را از دغدغه های شهرداری برشمرد و تصریح کرد: شهرداری پرند جهت رفع این مسائل و مشکلات تدابیر مناسبی را اتخاذ نموده که اجرای آنها مشارکت و همکاری شهروندان را می طلبد.

وی در پایان گفت: اجرای مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم، غبارروبی مزار شهدا و نیز تجدید میثاق با شهدای گمنام و همچنین دیدار با خانواده های شهدا از دیگر برنامه های فرهنگی شهرداری در این ماه عزیز خواهد بود.