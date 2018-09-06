جمعیت بانوان فرهیخته دستاوردهای نظام در حوزه بانوان را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری روز پنجشنبه درنشست هم اندیشی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگی که در اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهار کرد: دهه محرم ظرفیت بالایی برای تبلیغ، تبیین و نشر و گسترش فرهنگ ظهر عاشورا دارد و باید از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.

وی افزود: انقلاب ما برگرفته از نهضت عاشوراست و دشمنان خارجی و دست نشانده های داخلی می خواهند فرهنگ سرخ عاشورا را با ناهنجاری های جدید و پوشش و آرایش خاصی در این ایام کمرنگ و بی اثر کنند و به نظام آسیب بزنند.

حجت الاسلام نظری بیان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سطح معرفتی و اعتقادی جامعه زنان نسبت به امامت و ولایت و فرهنگ عاشورا و نیز تبیین اهداف متعالی نهضت امام حسین(ع) تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه جامعه در برخی حوزه ها دچار انحراف شده است و ما به عنوان پیروان امام حسین (ع) باید با امر به معروف و نهی از منکر توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری کنگره سه هزار شهید در آبان ماه سال جاری در استان خبر داد و گفت: باید برای برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم همت کنیم.

وی اظهار کرد: امسال که جشن چهل سالگی انقلاب را پیش رو داریم، دشمن با تمام امکانات بسیج شده تا دستاوردهای بزرگ انقلاب را کم رنگ کند لذا همه باید ضمن هوشیاری در مقابله با تهدیدات ۀماده باشیم.

حجت الاسلام نظری افزود: امروز همه سوار بر کشتی انقلاب هستیم و در اقیانوس پرتلاطم سیاسی دنیا حرکت می کنیم و هر کس بخواهد به ارزش های انقلاب خللی وارد کند باید بداند اولین قربانی این کشتی خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر ۳۰۰ کارشناس برجسته برای به زانو در آوردن اقتصاد ایران اتاق فکر تشکیل داده اند و اگر بصیرت نداشته باشیم و هوشیار نباشیم باید هزینه های زیادی را پرداخت کنیم.

حجت الاسلام نظری اظهارداشت: پشتیبانی از ولایت فقیه باید عملی باشد و از شعارگرایی پرهیز شود تا در انتقال پیام ولایت موفق عمل کنیم.

وی از جمعیت بانوان فرهیخته استان خواست در تبلیغ و انعکاس دستاوردهای نظام در حوزه بانوان با جدیت وارد کار شوند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهار کرد: بانوان به عنوان ستون خانواده نقش مهمی در خنثی سازی توطئه دشمنان دارند.