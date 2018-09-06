جشنواره دانش آموزان نخبه ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه انتخابی المپیاد جهانی سنگاپور ۲۰۱۸ با عنوان جشنواره ملی دانش‌آموزان نخبه ایران (دانا) صبح امروز در اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر برگزار شد.

این مسابقات با همکاری کانون‌های فرهنگی تربیتی و پایگاه‌های تابستانی مراکز آموزش و پرورش سراسر کشور و موسسه علمی آموزشی سوریاس برگزار شد.

در این مسابقات ۲۳۸ نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور از ۱۷ استان‌ها شرکت کرده‌اند که منتخبان استانی این مسابقات هستند.

قرار است ۳۰ نفر از این دانش‌آموزان برای شرکت در مسابقات جهانی که آذرماه امسال در سنگاپور برگزار می‌شود انتخاب شوند و به دو صورت فردی و گروهی در سطح جهانی رقابت کنند.

امروز این دانش‌آموزان در دو بخش دختران و پسران در دو رده سنی ۵ تا ۸سال و ۸ تا ۱۲ سال در چهار سطح جمع، تفریق، ضرب و تقسیم با استفاده از چرتکه رقابت کردند و هر دانش‌آموز در ۱۰ دقیقه به ۱۰۰ سوال پاسخ داد.

به گفته مهرداد خدامرادی دبیر این دوره از مسابقات بالابردن سطح تمرکز دانش‌آموزان و افزایش مهارت خوب گوش‌کردن از اهداف برگزاری این مسابقات است و قرار است از این طریق هراسی را که دانش‌آموزان از درس ریاضی دارند رفع شود و شوق یادگیری در آنها افزایش پیدا کند.

خدامرادی گفت: مسابقات چرتکه را ما از سال ۱۳۹۳ شروع کردیم و این اولین جشنواره دانا است که به صورت ملی برگزار می‌شود.