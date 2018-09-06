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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

اورژانس بیمارستان شهرستان نهبندان احداث می شود

اورژانس بیمارستان شهرستان نهبندان احداث می شود

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: احداث اورژانس بیمارستان نهبندان را در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی ظهر پنج شنبه در جمع مردم فردوس بیان کرد: ساماندهی  بیمارستان ها و توسعه سلامت همواره در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اورژانس بیمارستان فردوس بیان کرد: امید است این پروژه مایه خیر و برکت برای مردم فردوس باشد.

قائمی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات خوبی در سطح استان اجرایی شد، گفت: شهرستان فردوس خدمات شایسته ای را از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دریافت کرده است.

وی با اشاره به اقدامات پیش رو در بیمارستان ها بیان کرد: احداث اورژانس بیمارستان نهبندان را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه امید است شاهد افتتاح اورژانس بیمارستان نهبندان باشیم، گفت: اجرای این پروژه ها بدون همکاری و همدلی مردم میسر نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خدمت به مردم خراسان جنوبی را افتخار دانسته و در راستای خدمات مطلوب تر تلاش می کند.

کد مطلب 4395899

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