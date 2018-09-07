پا پس کشیدن استقلالِ شفر از پروژه جوانگرایی!

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی تیم استقلال وارد فضای نقل و انتقالات شد تعدادی بازیکن جوان با شعار جوانگرایی در این تیم جذب شدند تا امیدواری پیش بیاید که آبی ها با رویکرد جوانگرایی و میدان دادن بیشتر به بازیکنان جوان فصل را سپری کنند.

رضا آذری، الهیار صیاد منش و سجاد آقایی از جمله جوانان جدید الورودی بودند که در هفته نخست به همراه فرشاد محمدی مهر، محمد دانشگر، علی کریمی و روح الله باقری جمع نفرات جدید این تیم را تشکیل دادند. سینا خادمپور، امیرحسین کارگر و حسین حیدری دیگر بازیکنان جوانی بودند که در کنار باتجربه ترها مجموعه تیم استقلال را تشکیل می‌دادند.

نتایج نه چندان درخشان این تیم در لیگ برتر و سپس آسیا و دور شدن تدریجی از کورس صدرنشینی لیگ برتر منجر به تغییر نگرش در استفاده از جوانترها شد تا میدان بیشتر در اختیار بازیکنان باتجربه تر قرار گیرد.

در دو بازی آخر آبی پوشان در لیگ برتر از بین همه بازیکنان جوان این تیم تنها رضا آذری یک فرصت ۴۶ دقیقه‌ای برای حضور در میدان پیدا کرد و سایر بازیکنان جوان جای خود را به باتجربه ترها و خریدهای خارجی دادند.

در تک بازی آسیایی استقلال، سجاد آقایی تنها بازیکن جوانی بود که یک فرصت ۹ دقیقه‌ای برای حضور در میدان پیدا کرد. دیداری که آبی پوشان در آن تن به شکست ۳ بر یک مقابل السد دادند.

باید صبر کرد و دید در ادامه مسابقات این تیم در لیگ برتر و آسیا شفر به چه نحو به چه میزانی از بازیکنان جوان تیمش استفاده می کند و آیا بالارفتن حساسیت بازیها در ادامه مسابقات این فرصت را به شفر می دهد تا کماکان از این بازیکنان جوان استفاده کند یا خیر.