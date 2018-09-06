شهرداری زنجان بر اجرای طرح سبزه میدان تأکید زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله معصومی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازید استاندار از پروژههای شهرداری زنجان در جمع خبرنگاران، گفت: شهرداری زنجان بدون حاشیه به فعالیت خود ادامه میدهد و در صورت سنگاندازی نیز با توان بالا برنامههای خود را اجرامی کند.
وی اظهار کرد: پروژههای شهرداری به دو دسته عمرانی و جاری تقسیم میشود که پروژههای شاخص عمرانی که در مرکز شهر وجود دارد شامل پیاده راه، پارکینگ سبزهمیدان، پارک بانوان، بازگشایی زینبیه شرقی و غربی و غیره است که توسط شهرداری زنجان در حال اجرا است.
شهردار زنجان گفت: متأسفانه حاشیهها انرژی ما را در شهرداری گرفته و رسانهها نقش به سزایی در امر اطلاعرسانی ایفا میکنند که در صورت روشنگری و آگاهسازی دراهم فعالیتها، کمتر درگیر این حاشیهها میشویم.
معصومی تصریح کرد: رسانهها باید همدل و یکصدا با مسئولان بهخصوص شهرداری باشند؛ چراکه شهرداریها روزهای سختی را پیشرو خواهند داشت.
وی بابیان اینکه سبزهمیدان پروژهای است که یک نسل را درگیر خودکرده است، افزود: ما بر اجرا شده این طرح تأکید زیادی داریم و جز خاکبرداریها و کلنگهای متعدد، هیچ حاصل دیگری نداشته و خاطره خوشی برای مردم زنجان بهجا نگذاشته است.
شهردار زنجان بیان کرد: پروژه پیاده راه از ۲۸ تیرماه آغازشده و این پروژه دارای سه فاز پیاده راه شمالی است که به اتمام رسیده و در مرحله بعد پیاده راه جنوبی که پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد دارد و فاز سوم میانی محسوب می شود که در حال احداث است.
معصومی گفت: اصلیترین برنامه شهرداری در این دوره سبزهمیدان است و امروز تغییراتی را انجام دادهایم و به نظر میرسد که این امر بهترین تصمیمی است که امروز برای این پروژه در سطح شهر گرفتهشده است و تصور نشود با توجه به شرایط مالی این تصمیمات عوضشده است و این پروژه در ابتدای پاییز کار خود را شروع خواهد کرد و نیازی نیست که امروز چیزی را از مردم مخفی کنیم.
وی یاد آور شد: فاز شمالی و جنوبی پیاده راه زنجان تا عاشورا و تاسوعا جهت تردد هیئت مذهبی به اتمام خواهد رسید و عملیات عمرانی ضلع میانی پیاده راه بدمدت ۱۲ روزبه مناسبت عزاداری امام حسین (ع) تعطیل خواهد بود که پس از مراسم، کار آغاز میشود.
شهردار زنجان گفت: جایگاه شهرداری در بین مردم ارتقا یافته و به طوری که مردم خود تمایل به همکاری با شهرداری دارند.
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