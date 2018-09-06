سازمان ملل و آمریکا حملات روز گذشته کابل را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «تادامیچی یاماموتو» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، ضمن محکومیت حمله تروریستی روز گذشته در کابل، این حمله را تکان دهنده خواند.

وی در ادامه گفت: ما خشم خود را از این حمله بزدلانه اعلام می داریم و در این غم در کنار مردم افغانستان هستیم.

در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز حملات روز گذشته در کابل را به شدت محکوم کرد.

سفارت آمریکا در بیانیه خود ضمن اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه گفت که دولت و مردم آمریکا در کنار مردم افغانستان برای مبارزه با تروریسم و برقرای صلح ایستاده اند.

لازم به ذکر است که عصر روز گذشته در اثر دو انفجار پیاپی در غرب کابل، دست کم ۲۰ تن کشته و ۷۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.