به گزارش خبرنگار مهر، زینب سیف بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه نهاوند، گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری اقدامات خوبی برای فعالیت مستمر سینما در نهاوند انجام‌شده است که این اقدامات با کوتاه کردن پرسه‌های اداری به دو هفته انجامید و خوشبختانه سینمای نهاوند واقع در اداره ارشاد از ۱۵ فروردین‌ماه به‌صورت مستمر آغاز به کارکرده است.

وی با اشاره به تهیه دستگاه پخش سیار سینما برای راه‌اندازی سالن سینما جوان نهاوند، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا انجام‌شده و در حال حاضر در دو سینمای ثابت و سیار نهاوند در نوبت‌های مختلف جدیدترین فیلم‌های سینمای ایران به روی پرده می‌روند.

رئیس اداره ارشاد نهاوند با اشاره به هزینه‌ها و بار مالی این مسئله، گفت: آنچه از مردم شهرستان که عموماً از اقشار فرهنگی و تأثیرگذار هستند انتظار می‌رود ارج نهادن به این مهم است چراکه می‌تواند در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت خانواده‌ها و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه امید و نشاط مؤثر باشد.

وی بابیان اینکه استقبال خوبی از سوی برخی ادارات برای اخذ نوبت اختصاصی صورت گرفته است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از بچه‌های کار به‌صورت رایگان و ۲ هزار فر دانش‌آموز از فیلم‌ها و انیمیشن‌های روز دیدن کردند.

سیف در ادامه با اشاره نبود جای مناسب برای سینما، گفت: سینما باید در مرکز شهر باشد تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند خوشبختانه رایزنی‌هایی در این راستا با سه سرمایه‌گذاری داخل شهرستان و خارج از شهرستان انجام‌شده تا با همراهی و همکاری مسئولان پردیس سینمایی در نهاوند راه‌اندازی شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری ما استفاده همه شهرستان از خدمات و امکانات فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرستان است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ کنسرت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان و گروه‌های موسیقی بنام شهرستان برگزارشده است.

رئیس اداره ارشاد نهاوند بابیان اینکه برگزاری برنامه‌های مناسبتی در دستور کار این اداره با بهره‌گیری از پتانسیل گروه‌های ادبی، فرهنگی و غیره است، گفت: در حوزه هنرهای تجسمی گروه‌های شهرستان هر ده روز یک نمایشگاه داشته‌اند و سعی بر آن است که در مناسبت‌های مختلف این برنامه‌ها بیشتر انجام شود.

وی افزود: شهرستان نهاوند طی سال گذشته در جشنواره هنرهای تجسمی استان دارای ۳ نماینده بوده که در سال جاری به ۱۶ نفر رسیده است.

سیف راه‌یابی گروه تئاتر شهرستان در مسابقات استانی را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: اداره ارشاد نهاوند دارای ۴ موسسه قرانی است که دارای رتبه‌های کشوری در رشته‌های مختلف همچون حفظ کل قران کریم در کشور شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره فعالیت ۷۰ کانون فرهنگی و هنری در شهرستان نهاوند، گفت: از این تعداد ۶۰ کانون در نقاط روستایی و ۱۰ کانون در نقاط مختلف شهری در حال فعالیت هستند که خوشبختانه در استان همدان سرآمد هستند.

رئیس اداره ارشاد نهاوند با تأکید بر اینکه ۴ هزار نفر از فعالین این کانون‌ها عضو سامانه مربوط شده‌اند، گفت: در این راستا با توجه به تجربه موفق شهرستان نهاوند کار برخی شهرستان‌های استان به اداره ارشاد اسلامی نهاوند واگذار شد.

وی در ادامه با اشاره برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی، گفت: از بدو ورود بنده به‌عنوان رئیس اداره شهرستان آنچه در دستور کار در این حوزه اجرای سیاست‌های کلی شورای فرهنگ عموم شامل بروز کردن ابلاغ اعضا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی قرار گرفت.

سیف با اشاره به راه‌اندازی بنیاد صیانت از خانواده در شهرستان نهاوند همچون استان همدان، گفت: در این راستا تاکنون ۴ جلسه با حضور امام‌جمعه، دادستان و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان در دفتر امام‌جمعه برگزارشده است که هدف از راه‌اندازی این بنیاد کنترل پرونده‌هایی همچون طلاق و اختلافات خانوادگی و نهایتاً با پادرمیانی به حالت ریش‌سفیدی ختم به خیر شود که امیدواریم افرادی که در این زمینه‌ها دارای سابقه هستند برای کیفیت‌بخشی به این فعالیت‌ها به یاری ما بیایند.

وی در پایان از کمبود نیروی انسانی در اداره ارشاد نهاوند خبر داد و گفت: در حال حاضر اداره ارشاد شهرستان دارای ۸ پست سازمانی است که متأسفانه ۴ نفر نیرو کار بقیه را انجام می‌دهند لذا امیدواریم با نگاه مساعدی که مدیرکل جدید ارشاد اسلامی استان به شهرستان و پیگیری‌های فرماندار شهرستان و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی این مهم مرتفع شود.