مسابقه کتابخوانی " علمدار کربلا " برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه ادبی به منظور ارتقای آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد زندگی برادر و یکی از یاران با وفای امام حسین(ع) در خانه‌ فرهنگ نصر برگزار می‌شود.علاقمندان به شرکت در این مسابقه به 10 سؤال از کتاب " پژوهش تاریخی زندگی حضرت ابوالفضل(ع) " نوشته رضا دشتی پاسخ می دهند .

همچنین مسابقه " نامه ‌ای به امام حسین(ع) " از دیگر برنامه‌های ایام محرم در خانه فرهنگ نصر است که علاقه مندان گروه های سنی مختلف می توانند در این مسابقه نیز شرکت کنند .

خانه فرهنگ نصر در کوی نصر، خیابان چهارم، ساختمان شهرداری واقع است .