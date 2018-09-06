توجه به محتوای غنی دینی در عزاداری ها و مداحی جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه محرم جلسه مسئولان کانون های مداحان شهرستانهای استان روز پنجشنبه در محل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام نظری در این جلسه اظهارداشت: از کانون های مداحان انتظار داریم در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی برای مداحی در تجمعات عزاداری ها در ماه محرم و صفر اقدام کنند.

وی گفت: مداحی ها باید با محتوای غنی دینی و برگرفته از نوحه ها، سبک ها، ریتم و آهنگ های درست و مطابق با مقاتل و تواریخ معتبر باشد.

نظری تصریح کرد: نوحه های ارائه شده در تجمع محرم باید ضمن داشتن احساس حزن و اندوه از شور حسینی و حماسی هم برخوردار باشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: اعزام وعاظ و مبلغین در برنامه های سوگواری محرم لازم است با هماهنگی دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان باشد.

وی اضافه کرد: جلسات کانون مداحان باید منظم بوده و مسئولان کانون گزارش کار ارائه داده و برای آینده برنامه داشته باشند.

حجت الاسلام نظری گفت: امسال مراسم تجلیل از پیرغلامان و کانون مداحان در قزوین برگزار می شود.

نظری یادآورشد: محتوای مداحی در محرم بسیار اهمیت دارد و توجه به اشعار آیینی باید جدی گرفته شود.

وی اظهارداشت: برنامه های عزادای محرم باید حول محور وحدت باشد و با دوری از قوم گرایی دنبال انسجام جامعه باشیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد:با توجه به پخش تلویزیونی برخی عزاداری های بزرگ شهرستانها از رسانه ملی باید وعاظ و مداحان توانمند شناسایی و معرفی شوند تا همه کارها بر اساس ضوابط انجام شود و بازخورد خوبی داشته باشیم.