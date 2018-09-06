اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بستانی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از برخی مزارع شهرستان های جنوب شرق استان در سراوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی که اکثر شهرهای استان با خشکسالی مواجه هستند، برخی مناطق همچنان در بخش کشاورزی فعال هستند و نیازهای استان را تامین می کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی در استان گفت: با وجود خشکسالی در استان، فعالیت تهک کشاورزی در استان بهره وری در تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است.

بستانی گفت: هدف طرح تهک کشاورزی در استان ارائه خدمات و بسته های کاربردی برای تمام کشاورزان است که در شرایط کنونی اولویت ما در استان رساندن اطلاعات کاربردی و محصولات هواشناسی به کشاورزان، باغداران و سایر کاربران نهایی در این صنعت است.

دبیر تهک کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به کاهش شدید سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در استان به سبب خشکسالی های اخیر افزود: با وجود اینکه ۱۰۰ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی و بخش زیادی با گردوغبار های تابستانه دست و پنجه نرم می کند، اما در مکان هایی که هنوز کشاورزی ادامه دارد، توصیه های تهک سبب افزایش بهره وری و ارزش افزوده برای کشاورز شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان توصیه های تهک را از طریق پیامک و بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه استانی هامون دنبال کرده و از توصیه های هواشناسی را استفاده می کنند.

بستانی در بخش دیگری به وجود اراضی کوچک در برخی مناطق استان اشاره کرد و گفت: به گفته مردم محلی بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه «گشت» سراوان و نواحی اطراف خورده مالکی است به طوری که گاهی وسعت زمین های کشاورزی آن به کمتر از ۴۰۰ متر مربع نیز می رسد.

دبیر تهک کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: تولید محصولات کشاورزی در زمین های کچک کشاورزی بیشتر برای رفع نیازهای خانواده بوده و جایی در بازار مصرف مردم ندارد.