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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در سیستان و بلوچستان

اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- دبیر تهک کشاورزی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: طرح توسعه هواشناسی کاربردی کشاورزی در استان با هدف کاهش خسارت های ناشی از پدیده های مخرب جوی و افزایش بهره وری در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بستانی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از برخی مزارع شهرستان های جنوب شرق استان در سراوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی که اکثر شهرهای استان با خشکسالی مواجه هستند، برخی مناطق همچنان در بخش کشاورزی فعال هستند و نیازهای استان را تامین می کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی در استان گفت: با وجود خشکسالی در استان، فعالیت تهک کشاورزی در استان بهره وری در تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است.

بستانی گفت: هدف طرح تهک کشاورزی در استان ارائه خدمات و بسته های کاربردی برای تمام کشاورزان است که در شرایط کنونی اولویت ما در استان رساندن اطلاعات کاربردی و محصولات هواشناسی به کشاورزان، باغداران و سایر کاربران نهایی در این صنعت است.

دبیر تهک کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به کاهش شدید سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در استان به سبب خشکسالی های اخیر افزود: با وجود اینکه ۱۰۰ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی و بخش زیادی با گردوغبار های تابستانه دست و پنجه نرم می کند، اما در مکان هایی که هنوز کشاورزی ادامه دارد، توصیه های تهک سبب افزایش بهره وری و ارزش افزوده برای کشاورز شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان توصیه های تهک را از طریق پیامک و بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه استانی هامون دنبال کرده و از توصیه های هواشناسی را استفاده می کنند.

بستانی در بخش دیگری به وجود اراضی کوچک در برخی مناطق استان اشاره کرد و گفت: به گفته مردم محلی بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه «گشت» سراوان و نواحی اطراف خورده مالکی است به طوری که گاهی وسعت زمین های کشاورزی آن به کمتر از ۴۰۰ متر مربع نیز می رسد.

دبیر تهک کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: تولید محصولات کشاورزی در زمین های کچک کشاورزی بیشتر برای رفع نیازهای خانواده بوده و جایی در بازار مصرف مردم ندارد.

کد مطلب 4395925

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