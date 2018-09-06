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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

استاندار مرکزی:

تغییر کاربری در شهرک صنوف خودرویی اراک ممنوع است

تغییر کاربری در شهرک صنوف خودرویی اراک ممنوع است

اراک- استاندار مرکزی گفت: جلوگیری از تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک صنوف خودرویی اراک به طور جدی مدنظر باشد و این شهرک فقط برای اهداف تعریف شده خود مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح فاز اول شهرک صنوف خودرویی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: سرانجام بعد از پنج سال انتظار فاز اول شهرک خودرویی استان مرکزی در اراک که در کشور منحصر به فرد است، افتتاح و کلنگ عملیات فاز دوم نیز به زمین زده شد.

وی با بیان اینکه باید از شوراهای اسلامی دوره های سوم و چهارم و شورای پنجم و همچنین دستگاه های خدمت رسان در این پروژه، قدردانی کنیم، افزود: با افتتاح این شهرک، قرار است از فردا کسانی که غرفه و مکان در اختیار دارند، چه در حوزه خدمات خودرو و چه در موضوع نمایشگاهی در مکان های مورد نظر مستقر شوند.

آقازاده تصریح کرد: نکته بسیار مهم که بر آن تاکید و نظارت داریم، عدم تغییر کاربری این مجموعه است. این مجموعه باید برای اهدافی که احداث شده، یعنی انتقال و استقرار صنوف خودرویی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از راه اندازی اولیه و رونق این مجموعه تمام جاذبه ها برای مسئولین صنوف مرتبط با خودرو و اتومبیل ایجاد می‌شود، تا این جاذبه‌ها بتواند به رونق اقتصاد آنان کمک کند.

آقازاده بیان داشت: همزمان با افتتاح فاز اول شهرک خودروی اراک، عملیات اجرایی فاز دوم هم کلنگ‌زنی شد و امیدواریم این سایت به عنوان یکی از سایت های خودرویی کشور بتواند بازار خودرو و بازار خدمات و تعمیرات خودرو را مدیریت کند.

کد مطلب 4395928

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