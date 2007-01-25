  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

وزیر صنایع و معادن در گفتگو با"مهر" خبر داد:سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در صنعت لوازم خانگی

وزیر صنایع و معادن در گفتگو با"مهر" خبر داد:سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در صنعت لوازم خانگی

علیرضا طهماسبی از سرمایه گذاری حدود 2 میلیارد دلاری در صنایع لوازم خانگی خبر داد و گفت: میزان صادرات این صنعت تا پایان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد خواهد یافت.

وزیر صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به این که صنایع لوازم خانگی در سبد هزینه خانوارتاثیرگذاراست، گفت: تمام تلاش دولت درجهت حل مشکلات این صنعت است.

علیرضا طهماسبی میزان ایجاد اشتغال در صنایع لوازم خانگی را حدود 40 تا 50 هزار برشمرد و افزود: تا کنون حدود 2 میلیارد دلار دراین صنعت سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان این که صادرات لوازم خانگی از رشد خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: با سیاستگذاری وزارت صنایع و معادن در برخی  از کشورها مانند کوبا، ونزوئلا و سوریه مذاکرات مستقیم برای بازاریابی صنایع لوازم خانگی داخلی صورت گرفته است.

وزیر صنایع و معادن از رشد 50 درصدی صنایع لوازم خانکی تا پایان امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: کیفیت و مصرف انرژی دو شاخص اساسی و مهم مورد تاکید وزارت صنایع و معادن است.

وی همچنین به مشارکت با صاحبان برندهای خارجی و شرکت های فعال بین المللی دربخش تولید صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم علاوه بر تامین بازارداخلی نگاه به صادرات نیز افزایش یابد.

طهماسبی بابیان این که رشد صادرات 50 درصدی صنایع لوازم خانگی نسبت به کل صادرات صنعتی و معدنی و غیر نفتی مناسب نیست، افزود: حتی این میزان رشد نسبت به حجم بازار بین المللی نیزمناسب نیست.

وی با اشاره به این که از گذار بحران در این صنعت طی سال های 83 و 84 عبورکردیم ، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری تشکل های صنعتی و ایجاد لیزینگ لوازم خانکی بتوان به طورمستقیم محصولات این صنعت را با تامین امکان مالی مناسب دراختیارمردم قرارداد.
کد مطلب 439593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها