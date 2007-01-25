وزیر صنایع و معادن در گفتگو با"مهر" خبر داد:سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در صنعت لوازم خانگی

وزیر صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به این که صنایع لوازم خانگی در سبد هزینه خانوارتاثیرگذاراست، گفت: تمام تلاش دولت درجهت حل مشکلات این صنعت است.

علیرضا طهماسبی میزان ایجاد اشتغال در صنایع لوازم خانگی را حدود 40 تا 50 هزار برشمرد و افزود: تا کنون حدود 2 میلیارد دلار دراین صنعت سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان این که صادرات لوازم خانگی از رشد خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: با سیاستگذاری وزارت صنایع و معادن در برخی از کشورها مانند کوبا، ونزوئلا و سوریه مذاکرات مستقیم برای بازاریابی صنایع لوازم خانگی داخلی صورت گرفته است.

وزیر صنایع و معادن از رشد 50 درصدی صنایع لوازم خانکی تا پایان امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: کیفیت و مصرف انرژی دو شاخص اساسی و مهم مورد تاکید وزارت صنایع و معادن است.

وی همچنین به مشارکت با صاحبان برندهای خارجی و شرکت های فعال بین المللی دربخش تولید صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم علاوه بر تامین بازارداخلی نگاه به صادرات نیز افزایش یابد.

طهماسبی بابیان این که رشد صادرات 50 درصدی صنایع لوازم خانگی نسبت به کل صادرات صنعتی و معدنی و غیر نفتی مناسب نیست، افزود: حتی این میزان رشد نسبت به حجم بازار بین المللی نیزمناسب نیست.