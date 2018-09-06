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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

مسیر جاده تاریخی سنگفرش و راه دسترسی به پارک ملی کویر مرمت شد

مسیر جاده تاریخی سنگفرش و راه دسترسی به پارک ملی کویر مرمت شد

سمنان-رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان گرمسار گفت: کار احیاء مسیر دسترسی به منطقه نمونه گردشگری پارک ملی کویر در مسیر جاده تاریخی سنگ فرش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، مهوش کمالی از آغاز احیاء مسیر جاده تاریخی سنگفرش و راه دسترسی به پارک ملی کویر گرمسار خبر داد و گفت:  مسیر اصلی دسترسی گردشگران به پارک ملی و قصر بهرام از طریق راه دسترسی مسیر جاده تاریخی سنگ فرش است و بر این اساس، احیاء مسیر با انجام پی‌کنی و کانال‌کنی در زمین‌های لجنی، سنگ‌ریزی، شن‌ریزی، آب پاشی، کوبیدن و ... آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا و با هدف جلوگیری از تخریب جاده تاریخی بر اثر تردد خودروها بر روی سنگ فرش،  اقدام به احداث راه دسترسی شنی نیز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان گرمسار، اجرای این پروژه را در تسهیل رفت و آمد گردشگران، به دلیل وجود چندین رودخانه در طول مسیر که در فصول سرد و به دلیل بارندگی مشکلاتی را برای عبور و مرور گردشگران ایجاد می‌کرد، موثر دانست.

کنالی بیان کرد: جاده صفوی سنگفرش به طول ۳۵ کیلومتر و عرض پنج تا شش متر به صورت سنگ فرش احداث شده است و به شماره ۵۶۵۳ در تاریخ بیست و پنجم اسنفدماه ۸۰، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4395933

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