مسیر جاده تاریخی سنگفرش و راه دسترسی به پارک ملی کویر مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، مهوش کمالی از آغاز احیاء مسیر جاده تاریخی سنگفرش و راه دسترسی به پارک ملی کویر گرمسار خبر داد و گفت: مسیر اصلی دسترسی گردشگران به پارک ملی و قصر بهرام از طریق راه دسترسی مسیر جاده تاریخی سنگ فرش است و بر این اساس، احیاء مسیر با انجام پی‌کنی و کانال‌کنی در زمین‌های لجنی، سنگ‌ریزی، شن‌ریزی، آب پاشی، کوبیدن و ... آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا و با هدف جلوگیری از تخریب جاده تاریخی بر اثر تردد خودروها بر روی سنگ فرش، اقدام به احداث راه دسترسی شنی نیز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان گرمسار، اجرای این پروژه را در تسهیل رفت و آمد گردشگران، به دلیل وجود چندین رودخانه در طول مسیر که در فصول سرد و به دلیل بارندگی مشکلاتی را برای عبور و مرور گردشگران ایجاد می‌کرد، موثر دانست.

کنالی بیان کرد: جاده صفوی سنگفرش به طول ۳۵ کیلومتر و عرض پنج تا شش متر به صورت سنگ فرش احداث شده است و به شماره ۵۶۵۳ در تاریخ بیست و پنجم اسنفدماه ۸۰، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.