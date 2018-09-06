ترافیک پرحجم در خروجی های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه و هم زمان با تعطیلات آخر هفته و با نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات تابستانی محورهای مواصلاتی استان تهران در اکثر مقاطع به ویژه خروجی های کلان شهر تهران ترافیک پر حجم را تجربه می کند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر محور هراز در مسیر جنوب به شمال در اکثر مقاطع ترافیک پر حجم دارد، اما تردد خودروها به صورت روان در جریان است.

سرهنگ سیاوش محبی ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال در محور فیروزکوه نیز در طول محور به صورت پر حجم در جریان است، البته پیش‌بینی می‌شود حجم خودروهای ورودی به این محور افزایش داشته باشد.

وی گفت: در خروجی های تهران در هر دو مسیر به ویژه آزادراه پردیس-تهران با ترافیک نیمه سنگین مواجه هستیم.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک در محور امام رضا(ع) را عادی و روان دانست و افزود: در این محور نیز در محدوده پاکدشت-تهران شاهد حجم بالای خودروها هستیم، اما گره ترافیکی نداریم.

محبی ترافیک در محور حرم تا حرم را نیز عادی و روان اعلام کرد.

وی از مسافران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه در جاده ها رانندگی کنند.

رییس پلیس راه غرب استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برخی مقاطع آزادراه قم-تهران شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

وی افزود: اما در آزادراه ساوه تهران ترافیک به صورت پر حجم در جریان است.

وی گفت: در خروجی های تهران و عوارضی اتوبان تهران- قم حجم خودروها بالا رفته و شاهد حرکت کند وسایل نقلیه هستیم.

سرهنگ حامد محمودی سپس ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله محور تهران-شهریار را نیز عادی و روان خواند.

وی گفت: مسافران عزیز ساعات و روزهای پیک ترافیک را برای بازگشت از مسافرت انتخاب نکنند.