انتظارات مردم گلستان هنوز برآورده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، اظهار کرد: همواره موفقیتهای دولتها به عملکرد سازمان برنامه و بودجه بستگی داشته و هر زمان این سازمان قویتر بوده، موفق بودهایم.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا احیا شد تا با ساز و کار جدید مباحث مختلف کشور را مدیریت کند.
هاشمی تصریح کرد: از زمان جدا شدن گلستان این انتظار وجود داشت که دولت توجه ویژهای به این استان محروم داشته باشد و شاید حق گلستان ادا نشده است.
وی ادامه داد: انتظارات مردم گلستان هنوز برآورده نشده و نماینده ولی فقیه در استان هم گله مند هستند و دغدغه همه ما توسعه استان و رضایتمندی مردم است.
استاندار گلستان با اشاره به محرومیتهای این استان گفت: در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، گردشگری و ... محرومیتهای زیادی در گلستان وجود دارد و امیدواریم با تحول در پروژههای محوری شاهد جهش استان باشیم.
هاشمی افزود: در هفته دولت هزار میلیارد تومان پروژه در استان کلنگ زنی یا افتتاح شده و در دهه فجر هم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: باید در حوزه اعتبارات ملی مدیران دستگاههای اجرایی را فعال کنیم تا با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی جذب اعتبارات داشته باشیم.
هاشمی بیان کرد: باید راهکارهایی به مدیران دستگاههای اجرایی نشان دهیم که بتوانند اعتبارات مختلفی جذب کنند و به اعتبارات کم قانع نباشند.
وی یادآور شد: ساختار سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی باید تقویت شود و شرایط به گونهای است که نمیتوانیم از شایستگان در پستهای مدیریتی استفاده کنیم.
به گفته وی، در حوزه ساختار، تشکیلات و منابع انسانی باید از تمام ظرفیتها استفاده شود.
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