شرایط فعلی کشور نیازمند همدلی و همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی مروج الشریعه ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ۱۳ پروژه بهداشتی و درمانی خراسان جنوبی در فردوس بیان کرد: طرح تحول سلامت به عنوان یادگار بسیار ارزشمند در بین مردم و جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی، کشور نیازمند یکصدایی و همراهی است تا بتواند دژ مستحکم مقاومت در برابر دشمن را حفظ کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن برای کشور خواب های زیادی دیده است، اظهار کرد: باید این برنامه ها را خنثی و خواب های دشمن را کابوس کنیم.

مروج الشریعه بیان کرد: ۹۶ گروه معاند در خارج از مرز های جمهوری اسلامی بر علیه نظام شبانه روز شایعه پراکنی می کنند تا بین مردم تفرقه و جدایی بیاندازند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: باید با تدبیر و امید بخشی به مردم، تلاش شبانه روزی و هم افزایی در مقابل این نقشه های دشمن استقامت کنیم.

وی بیان کرد: ممکن است در آینده با کمبود هایی مواجه باشیم که باید از این دوران با همدلی و ایجاو امید در بین مردم گذر کنیم.

مروج الشریعه ایجاد یاس و نا امیدی، عامل را با ۹۶ گروه معاند همراه می کند، گفت: باید با خدمت خالصانه مردم را به نظام و دستاوردهای آن امیدوار کنیم.