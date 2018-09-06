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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

مدیر آموزش و پرورش گرگان خبرداد؛

اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و بازسازی مدارس گرگان

اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و بازسازی مدارس گرگان

گرگان- مدیر آموزش و پرورش گرگان از اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای ساخت فضاهای آموزشی در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت تربتی نژاد ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان، اظهار کرد: اصلی‌ترین رویکردهای آموزش و پرورش، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های تربیتی و آموزشی است و در شهرستان گرگان هم این برنامه در دستور کار قرار گرفته و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته خواهد شد.

وی افزود: بند ه- تبصره ۹ قانون سال ۹۷ اجازه تغییر کاربری واحدهای آموزشی را به آموزش داده است و با صلاحدید استاندار ۳۳ واحد آموزشی در شمول این قانون است که سهم گرگان پنج واحد آموزشی خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان با اشاره به کمبود فضای آموزشی در گرگان، تصریح کرد: ۳۰ درصد فضای آموزش ما نیازمند تخریب و بازسازی است که بخشی از از اعتبار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و بخشی هم از کمک‌های خیران تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: برای امسال مدرسه ۲۲ بهمن و یک مدرسه ابتدایی در روستای شمس‌آباد این شهرستان در طرح تخریب و بازسازی قرار گرفته است. پروژه شهید قندهاری و سجادیه و آموزشگاه ملاصدرا در سال ۹۷-۹۸ تا حدودی پیشرفت خواهد کرد و مدرسه هدایت جنب بازار ماهی فروشان گرگان هم تحویل خواهد شد.

تربتی نژاد رقم اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش گرگان را حدود ۲۱ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و حدود ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای ساخت مدرسه پیش بینی شده است.

رهاورد سفر وزیر آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش گرگان یادآور شد: در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان در هفته دولت امسال، ۶ پروژه آموزشی برای شهرستان گرگان به تصویب رسیده که از هشت پروژه‌ای که در این سفر در بخش آموزش و پرورش ، ۶ پروژه مربوط به شهرستان گرگان است.

وی اضافه کرد: از این تعداد چهار پروژه مدرسه‌سازی در شهر گرگان، یک مدرسه در مقطع متوسطه اول در روستای قزاق‌محله نومل (کوی صدف) و کانون بازنشستگان فرهنگیان گرگان خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار برای اردوگاه دانش‌آموزی نشاط که در حال حاضر ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین ایجاد یک کانون فرهنگی در شهرستان گمیشان از دیگر رهاوردهای سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان بود.

وی در ادامه به تداوم ثبت‌نام دانش‌آموزان درمقاطع مختلف تحصیلی در مدارس این شهرستان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف است. برای سال تحصیلی پیش‌رو ۴۴ هزار و ۲۲۰ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی خواهیم داشت که از این تعداد هفت هزار و ۷۳۴ دانش‌آموز کلاس اولی هستند.

تربتی‌نژاد افزود: تعداد دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول ۱۸ هزار و ۶۴۸ نفر، دوره دوم متوسطه ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر و در فنی‌و حرفه‌ای حدود پنج هزار نفر خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان در خصوص انتقال دبیرستان ایرانشهر به محمد آباد، اذعان کرد: این مدرسه با هزینه فراوانی از سوی خیر به صورت استاندارد در روستای محمد آباد ساخته شد و در ۲۵ شهریور تمام امکانات ایرانشهر به مدرسه نمونه امام علی(ع) مصلی نژاد منتقل خواهد شد.

کد مطلب 4395938

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