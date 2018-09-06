اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و بازسازی مدارس گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت تربتی نژاد ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان، اظهار کرد: اصلی‌ترین رویکردهای آموزش و پرورش، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های تربیتی و آموزشی است و در شهرستان گرگان هم این برنامه در دستور کار قرار گرفته و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته خواهد شد.

وی افزود: بند ه- تبصره ۹ قانون سال ۹۷ اجازه تغییر کاربری واحدهای آموزشی را به آموزش داده است و با صلاحدید استاندار ۳۳ واحد آموزشی در شمول این قانون است که سهم گرگان پنج واحد آموزشی خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان با اشاره به کمبود فضای آموزشی در گرگان، تصریح کرد: ۳۰ درصد فضای آموزش ما نیازمند تخریب و بازسازی است که بخشی از از اعتبار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و بخشی هم از کمک‌های خیران تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: برای امسال مدرسه ۲۲ بهمن و یک مدرسه ابتدایی در روستای شمس‌آباد این شهرستان در طرح تخریب و بازسازی قرار گرفته است. پروژه شهید قندهاری و سجادیه و آموزشگاه ملاصدرا در سال ۹۷-۹۸ تا حدودی پیشرفت خواهد کرد و مدرسه هدایت جنب بازار ماهی فروشان گرگان هم تحویل خواهد شد.

تربتی نژاد رقم اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش گرگان را حدود ۲۱ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و حدود ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای ساخت مدرسه پیش بینی شده است.

رهاورد سفر وزیر آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش گرگان یادآور شد: در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان در هفته دولت امسال، ۶ پروژه آموزشی برای شهرستان گرگان به تصویب رسیده که از هشت پروژه‌ای که در این سفر در بخش آموزش و پرورش ، ۶ پروژه مربوط به شهرستان گرگان است.

وی اضافه کرد: از این تعداد چهار پروژه مدرسه‌سازی در شهر گرگان، یک مدرسه در مقطع متوسطه اول در روستای قزاق‌محله نومل (کوی صدف) و کانون بازنشستگان فرهنگیان گرگان خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار برای اردوگاه دانش‌آموزی نشاط که در حال حاضر ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین ایجاد یک کانون فرهنگی در شهرستان گمیشان از دیگر رهاوردهای سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان بود.

وی در ادامه به تداوم ثبت‌نام دانش‌آموزان درمقاطع مختلف تحصیلی در مدارس این شهرستان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف است. برای سال تحصیلی پیش‌رو ۴۴ هزار و ۲۲۰ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی خواهیم داشت که از این تعداد هفت هزار و ۷۳۴ دانش‌آموز کلاس اولی هستند.

تربتی‌نژاد افزود: تعداد دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول ۱۸ هزار و ۶۴۸ نفر، دوره دوم متوسطه ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر و در فنی‌و حرفه‌ای حدود پنج هزار نفر خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش گرگان در خصوص انتقال دبیرستان ایرانشهر به محمد آباد، اذعان کرد: این مدرسه با هزینه فراوانی از سوی خیر به صورت استاندارد در روستای محمد آباد ساخته شد و در ۲۵ شهریور تمام امکانات ایرانشهر به مدرسه نمونه امام علی(ع) مصلی نژاد منتقل خواهد شد.