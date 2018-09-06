به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای مهدیشهر و بابیان اینکه برگزاری رویدادهای فرهنگی بهخصوص یادواره شهیدان دارای اثرگذاری خاصی در جامعه است، تأکید کرد: این مراسم بهنوعی یادآور مجاهدت رزمندگان اسلام و همچنین باعث آشنایی بیشتر نسل جوان بافرهنگ ایثار و شهادت میشود.
وی فضای مسموم مجازی و ایجاد شبهه در افکار عمومی را دو تهدید عمده فرهنگی در جامعه دانست و افزود: دشمنان امروز نسل جوان را هدف گرفتهاند لذا باید با برگزاری مراسم معنوی و فرهنگی همچون یادواره شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بکوشیم.
امامجمعه مهدیشهر از برگزاری یادواره شهیدان این شهرستان در روز بیست و دوم شهریورماه۹۷ خبر داد و تأکید کرد: این یادواره که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی سال۹۷ در مهدیشهر نیز می توان نام برد، با حضور سردار سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود.
بارانی با بیان اینکه مهدیشهر ۲۳۰ شهید از سه هزار شهید استان سمنان را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: ۲۳۰ شهید در زمانی که جمعیت مهدیشهر ۳۰ درصد جمعیت امروز هم نبود، بسیار در خود توجه است و نشان می دهد مردم این شهرستان بافرهنگ ایثار و شهادت بیگانه نیستند لذا از آحاد مردم این شهرتسان دعوت می کنیم تا در این رویداد معنوی نیز حضور یابند.
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