بهره گیری از ظرفیت بخش تعاون در راستای توسعه کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی ظهر پنجشنبه در جشنواره معرفی تعاونی های برتر استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یازده میلیون نفر در تعاونی های کشور عضو هستند و می توان از این ظرفیت بزرگ در اقتصاد و تولید بهره گرفت.

مدیرکل دفتر تعاونی‌ های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به کمک تعاونی های سرمایه های کوچک مردم جمع آوری شده و در مسیری کارآمد در جهت تحقق رشد و توسعه به کار گرفته می شود، به همین سبب تعاونی ها باید تقویت شوند.

رستمی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور پایین تر از میزانی است که باید باشد و در حالی که تعاونی ها باید در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و دولت نیز از این بخش حمایت کند.

مدیرکل دفتر تعاونی‌ های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: چنانچه حمایت لازم از بخش تعاون در کشور صورت پذیرد، قطعا نقش آفرینی اثرگذار این بخش در اقتصاد به منصه ظهور خواهد رسید، چرا که تعاونی ها از ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: سال گذشته راه اندازی تعاونی های روستایی نیز در کشور آغاز شده که زمینه ای برای توسعه این بخش و دستیابی آن به وضعیت مطلوب است.

مدیرکل دفتر تعاونی‌ های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت های بسیاری که از آن برخوردار است، می تواند بیش از پیش در راستای تقویت بخش تعاون و راه اندازی تعاونی های مختلف گام بردارد و به این ترتیب درآمدهای حوزه تولید و صادرات خود را افزایش دهد.

رستمی اضافه کرد: امسال ۱۵ هزار تعاونی از سراسر کشور در رقابت انتخاب تعاونی های برتر اعلام حضور کردند.