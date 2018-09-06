احداث مراکز تجاری در مرکز شهر توجیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهرداری زنجان، در جمع خبرنگاران، گفت: خوشبختانه پروژه‌های شهری در این چند ماه اخیر سرعت خوبی گرفته است و شهرداری در حوزه‌های مختلفی ورود پیداکرده است.

وی اظهار کرد: امروز شهرداری به دنبال کنترل ترافیک بوده و خوشبختانه در حال ساخت پارکینگ‌های طبقاتی است.

استاندار زنجان گفت: امروز دو مجتمع تجاری خدماتی، گردشگری در شهر زنجان بازدید شد که یکی مجتمع خدماتی تجاری اداری با وسعت 37 هزار مترمربع که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری است که پیشرفت خوبی را در زمان طی شده و در حال حاضر 40 درصد پیشرفت دارد و خوشبختانه پروژه‌های شهری در طی چند ماه گذشته سرعت بسیار خوبی گرفته است.

درویش امیری تأکید کرد: افتتاح مراکز تجاری در مرکز شهر صرفه اقتصادی ندارد و با افتتاح این مراکز هجوم مردم به داخل شهر کمتر می‌شود، چراکه مردم دیگر نیازی به رجوع به مرکز شهر نخواهد داشت و کالاهای ضروری خود را از این مراکز تأمین می‌کنند و مدیریت شهری مشکل ترافیکی را با ساخت و تکمیل پارکینگ‌های طبقاتی دنبال می‌کند.

وی بر لزوم احداث مجتمع‌های خدماتی و تجاری در مناطق مختلف سطح شهر تأکید کرد و گفت: احداث این مجتمع‌ها زمینه‌ساز جلوگیری از ایجاد ترافیک و دیگر مسائل در مرکز شهر را به دنبال دارد.

استاندار زنجان بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ مراجعه مردم به مجتمع‌های تجاری و خدماتی مناطق تأکید کرد و گفت: احداث این مراکز تجاری در مرکز شهر توجیه ندارد.

درویش امیری ابراز کرد: از دیگر پروژه‌هایی که شهرداری با مشارکت بخش خصوصی انجام داده در گل شهر کاظمیه و دیگری در کوی کارمندان است که امید است به‌زودی این مراکز افتتاح شود.

وی بر گسترش فضای سبز و توسعه پارک‌ها تأکید کرد و گفت: بازدید امروز گواه بر این موضوع بود که شهرداری در این زمینه اهتمام ویژه‌ای دارد و پیشرفت خوبی دارد.

استاندار زنجان تصریح کرد: یکی دیگر از پروژه‌ها، پل تقاطع غیر هم‌سطح گل شهر است که با توجه به اینکه در خرداد کلنگ زنی شده، پیشرفت خوبی داشته است و از پروژه هم جلوتر است.

درویش امیری گفت: از دیگر اقدامات شهری دیگر شهرداری، تقویت و گسترش پارک‌های شهر است که پارک بانوان غرب شهر و پارک رضوان از پروژه‌های مهم در این زمینه است.