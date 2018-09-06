علی‌اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر بیان کرد: کمیته‌ای به‌منظور تعیین تکلیف پوشک‌های توقیف‌شده در انبارهای استان البرز مشخص‌شده است که متشکل از نمایندگان‌ تعزیرات حکومتی، سیستم قضایی دادسرا، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی اتاق اصناف، استانداری و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: طی دو هفته آینده قرار است نرخ رسمی و قانونی برای عرضه و توزیع این پوشک‌ها در سطح بازار مشخص شود.

وی بابیان اینکه شبکه و زنجیره پخش هم باتدبیر کمیته تشکیل‌شده بدین منظور تعیین می‌شود، افزود: بر اساس تصمیمات اخذشده در کمیته مربوط به تعیین تکلیف پوشک‌های توقیفی مکان‌های زنجیره پخش مشخص خواهد شد.

مختاری توضیح داد: بازرس مقیم هم در انبارهای نگهداری کالا و هم در مجاری توزیع حضور مستمر خواهند داشت و مبالغ حاصل از فروش این کالاها نیز فعلاً به‌ حساب‌های دادگستری واریز می‌شود تا تکالیف پرونده‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: زمان و مکان‌های توزیع پوشک‌های توقیفی در سطح بازار به‌زودی در اطلاعیه‌های بعدی توسط تعزیرات حکومتی به مردم استان البرز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز عنوان کرد: در مورد لوازم‌خانگی کشف‌شده نیز در همین کمیته تصمیم‌گیری خواهد شد و به‌یقین اولویت نخست در عرضه این محصولات با زوج‌های جوانی خواهد بود که عقدنامه در دست دارند.