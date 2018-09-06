دوری از نگاه جناحی به دفاع مقدس/موزه دفاع مقدس گیلان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر ظهر پنج شنبه در شانزدهمین نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان که در استانداری گیلان برگزارشد با اشاره به جایگاه بالای دفاع مقدس، اظهار کرد: باید به دور از نگاه های جناحی به این مقوله پرداخته شود.

وی افزود: ارزش دفاع مقدس در شأن امام و رهبری است و باید به دور از ملاحظات سیاسی و جناح بندی و با مشارکت مردم ترویج شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه دفاع مقدس متعلق به همه ادیان است و گفت: با بررسی آمارها به این نتیجه می رسیم که از همه ادیان و اقوام در دفاع مقدس حضور داشته و شهید تقدیم این انقلاب و نظام کرده اند که این نشان دهنده همه گیر بودن دفاع مقدس است.

وی با تأکید براینکه نباید به دفاع مقدس نگاه انحصاری شود، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند نباید دفاع مقدس به انحراف کشیده و تحریف شود.

سردار کارگر همچنین بابیان اینکه این بنیاد هیچ مشکلی با دولت و مسئولان کشور ندارد، تصریح کرد: صاحبان اصلی دفاع مقدس مردم هستند و همه مسئولان وظیفه دارند با وحدت رویه از ارزش های دفاع مقدس دفاع کنند.

وی با اشاره به توانمندی های کشور در بخش های مختلف، تاکید کرد: همه مسئولان، سازمان ها و نهادها باید وحدت رویه داشته باشند. کشورهای عراق و سوریه با الگوبرداری از انقلاب و دفاع مقدس ما موفق به شکست تروریست ها شدند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه کشور در حال حاضر رو به جلو حرکت می کند، گفت: باید امید را در جامعه به ویژه در بین نسل جوان تزریق کرد.

وی با بیان اینکه گیلان نیازمند داشتن موزه دفاع مقدس است، افزود: گیلان تنها استان فاقد موزه دفاع مقدس در کشور است در حالی که بسیاری از مسولان ارشد در این استان از خانواده درجه یک شهدا هستند. به همین منظور باید با همت همه مدیران و استاندار گیلان در آینده نزدیک شاهد ایجاد موزه دفاع مقدس باشیم.