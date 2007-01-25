مخالفت اتحادیه اروپا با فشار آمریکا برای افزایش تحریمهای مالی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، این تلاش در زمانی صورت می گیرد که گفته می شود تحریمهای مالی آمریکا به تنهایی تاثیر اقتصادی بیشتری نسبت به آنچه که انتظار می رفته، دارند.

" رابرت کیمیت" معاون وزیر خزانه داری آمریکا طی هفته جاری در بروکسل تلاش کرد تا اتحادیه اروپا را ترغیب کند تا از تصمیم ماه جاری آمریکا برای تحمیل تحریم علی بانک سپه پیروی کند .

آمریکا مدعی است که تحریمها علیه بانک سپه در نتیجه قطعنامه تحریمهای شورای امنیت علیه ایران مورد نیاز است، زیرا به ادعای آن در برنامه های هسته ای نظامی ایران شرکت دارد و بنابراین کشورهای اروپایی باید از نمونه آن دنباله روی کنند.

کامیت گفت که کشورهای اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود عمل کنند. اما اتحادیه اروپا برای برداشتن چنین گامی تمایلی ندارد چرا که مقامهای آن می گویند از نظر حقوقی تحمیل تحریم بر موسسات و شخصیتهایی که صریحا در قطعنامه شورای امنیت به نام آنها اشاره نشده، کار دشواری است.

به نوشته فایننشال تایمز، یک چنین نگرانیهایی در گذشته منجر شده تا شورای امنیت لیست بلندبالایی از موسسات مالی تحریم شده را بپذیرد تا از خلا حقوقی برای مواردی از جمله هزینه مالی برای تروریستها دوری شود.

برخی بانکهای اروپایی از جمله HSBC و ABN Amro تعاملات خود با ایران را متوقف کرده اند."کامرزبانک" آلمان نیز گفته است که معاملات دلار خود با ایران را متوقف خواهد کرد.

" تد ترومن" از انستیتو پترسون در اقتصاد بین الملل در واشنگتن گفت :" تاثیرتحریمها افزایش هزینه های معاملاتی برای ایرانیهاست."

در ماه سپتامبر نیز استوارت لوی از اعمال تحریم‌های مشابهی را علیه بانک صادرات ایران خبر داد و مبادلات مالی این بانک با نظام مالی و بانکی آمریکا قطع شد. اما درباره بانک سپه، مقامات آمریکایی از ابزارهای متفاوت اما محکم تری برای اعمال تحریم استفاده کرده‌اند.

