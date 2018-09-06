۳۰ درصد وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نمی کنند

مرتضی شهبازی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: داشتن استقلال وکلا بسیار مهم است هرچند زیرساخت استقلال وکلا مهیاست اما هنوز موانعی در مسیر وجود دارد که باید با تعامل و گفتگو آن را حل کنیم.

وی افزود: این که قوه قضایئه هم پروانه وکالت صادر می کند ما مخالفت کرده ایم البته بررسی های کارشناسی نشان داده که اگر این کار از طریق کانون باشد منطقی تر است و باید صدور مجوز در انحصار کانون وکلا باشد.

شهبازی نیا تصریح کرد: موضوع مهم امنیت و مصونیت وکلا در دفاع از پرونده هاست و هیچ وکیلی نباید بخاطر پرونده ای تحت تعقیب قرار گیرد و یا بازدداشت شود تا این شائبه را ایجاد کند که بدلیل دفاع کاری محدود شده است.

وی اظهارداشت: در فضای مجازی نحوه انتقال وکلایی که دستگیر شد اند بازخوردهای منفی زیادی داشته و شاید اصول و حقوق اولیه رعایت نشده زیرا نگاه رئیس قوه قضائیه این است که حتی در برخورد با متهم ضوابط و قانون رعایت شود اما گاهی بی توجهی می شود که باید پیگیری شده و برطرف شود.

حدود ۱۵ درصد پرونده های حقوقی وکیل دارند

رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری کشور یادآورشد: ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده ها وکیل دارند اما بیمه وکالت و اجباری شدن استفاده از وکیل لازم است تا استفاده از وکیل همه گیر شود اما باید مردم استفاده از وکیل را جدی بگیرند.

۳۰ درصد مجوز وکلا تمدید نمی شود

وی از مشکل اشتغال وکلا خبرداد و اظهارداشت: البته آماری از بیکاری وکلا نداریم اما حدود یک سوم و ۳۰ درصد کسانی که پروانه دارند نسبت به تمدید آن اقدام نمی کنند که یکی از علتهای آن نداشتن بازار کار است.

شهبازی نیا یادآورشد: در حال حاضر ۲۵ کانون در سراسر کشور راه اندازی شده و حدود ۶۰ هزار نفر وکیل در آن عضویت دارند و اگر استفاده از وکیل فراگیر نشود آینده شغلی برخی دچار چالش جدی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا داشتن اطلاعات تئوری و حفظیات مسائل حقوقی ملاک خبی برای وکیل شدن است اظهارداشت: چاره ای نداریم تا این آزمون را برگزار کنیم البته دو سال کارآموزی هم در کانون ها داریم تا متقاضیان توانمند شوند هرچند شاید آزمون ارزیابی قابل اعتمادی نباشد.

شهبازی نیا در خصوص اذغام کانون وکلا و مرکز مشاوران هم گفت: ادغام معنی ندارد و اگر ادغام شوند در قالب الحاق است هرچند هنوز نیازمند قانون و اصلاح قوانین هستیم.