۱۴ اثر تاریخی شهرستان اراک تا پایان سال جاری مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: شش مسجد و امامزاده و بقعه تاریخی، دو کاروانسرا، چهار منزل تاریخی و دو مجموعه تاریخی در شهرستان اراک، در مجموع ۱۴ کارگاه مرمتی در سال جاری را تشکیل داده اند که در حال حاضر عملیات مرمتی چهار عنوان آن به پایان رسیده و تا پایان سال مرمت باقی آثار نیز به اتمام می رسد.

حسینی در ادامه گفت: بناهای تاریخی از ارکان ارزشمند تاریخ و فرهنگی می باشند و نقش هویت بخش آنها در روزگاری که گسستگی فرهنگی به بالاترین سطح خود در جوامع رسیده بسیار حائز اهمیت است، چراکه این آثار ساقه های وصل شده به ریشه های ناب ایرانی و اسلامی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: مرمت بناهای تاریخی مهمترین مکمل توسعه گردشگری است، زیرا بهترین راویان تاریخ و تمدن ایران زمین همین آثار هستند که می توانند هر بیننده ای را متحیر و هر فرهنگی را جذب کنند.