بازگشت ۵ هزار زوج به زندگی مشترک با اقدامات مشاوره ای

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پور یوسف ظهر پنج شنبه در مراسم طرح مشترک مداخله در طلاق و سازش پنج هزا ر زوج که در محل مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد اظهار کرد: بحث طلاق VIP که برخی دفاتر حقوقی آن را انجام می دهند به هیچ عنوان در بهزیستی معنا ندارد و تنها ۱۰ درصد از متقاضیان می توانند بدون ارجا به سیستم قضایی طلاق بگیرند، آن هم تحت شرایطی که مددکاران تشخیص دهند که امکان سازش به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی افزود: تاکید ما در بحث طلاق به این خاطر نیست که ما طلاق را امری غیر موجه می دانیم، بلکه به این دلیل است که ما نسبت به افزایش آن نگران هستیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: با وجود تلاش های ما امسال در پنج ماهه اول طلاق در استان افزایش یافته است و باید بگوییم که آمار سازش ها همان ۱۷ درصد باقی مانده است ، اما متقاضیان طلاق افزایش یافته اند.

وی تصریح کرد: طرح مداخله در طلاق به نوعی حمایت از خانواده و تلاش برای حفظ خانواده است. وقتی پنج هزار زوج تصمیم می گیرند که زندگی مشترک را دوباره امتحان کنند، یعنی پنج هزار نفر از تعداد زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست و کودکان طلاق کاسته می شود.

پوریوسف با اشاره به مثبت شدن نرخ ازدواج در استان نسبت به پنج ماهه مشابه سال گذشته ابراز کرد: سازش این پنج هزار نفر به این معنی نیست که همه آن ها به زندگی خود ادامه خواهند داد و ممکن است دو الی سه درصد از این افراد در نهایت به این نتیجه برسند که ادامه زندگی مشترک برایشان ممکن نیست اما باز این آمار خوشحال کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: به تلاش همکاران ما در بخش دولتی و غیر دولتی این پنج هزار زوج به زندگی بازگشتند، اما آنچه که موجب مانا بودن و پایداری این زندگی ها می شود، این است که پس از سازش ما آن ها را رها نکنیم و با ارائه خدمات مشاوره ای و غیره، پایداری این زندگی ها را تثبیت کنیم.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی تاکید کرد: ما در این راه دو هدف مهم را پیگیری می کنیم که یکی بالا بردن و تقویت سطح علمی مشاوران دراین حوزه است و دیگری به روز و علمی سازی سامانه است. یکی از مشکلات ما برای شروع این کار این بود که در هیچ جای دنیا مطالعه در حوزه مداخله در طلاق وجود نداشت.

پوریوسف خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دلایل طلاق در کشور، دخالت والدین است و این نشان دهنده این تاثیر فرهنگی است که در کشور های دیگر وجود ندارد. همچنین در حال حاضر ۴۶ هزار زوج متقاضی طلاق در سامانه ثبت شده اند. بحث دیگر سلامت کار است و با توجه به اینکه برای سیستم طلاق، سیستم اجتماعی اعمال شده است ما تلاش می کنیم که روال طلاق را سالم نگه داریم.