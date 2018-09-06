هوای خوزستان هفته آینده هم شرجی پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اواخر هفته آینده با شدت و ضعف پدیده شرجی و افزایش رطوبت به علت جنوبی بودن جریانات جوی در نیمه جنوبی و مرکزی استان پیش بینی می شود.

وی افزود: در بعد از ظهرها افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق خفیف و پراکنده در ارتفاعات به علت بالا بودن ضرایب ناپایداری دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته اهواز با دمای ۴۵.۵ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای ۲۰.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین دمای استان خوزستان را داشتند.

سبزه زاری با اشاره به بارندگی خفیف شب گذشته در ایذه ادامه داد: طی همین مدت حداقل دمای هوا در شهر اهواز ۳۱ و حداکثر ۴۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی در پایان بیان کرد: شادگان با رطوبت ۹۰ درصدی، آبادان ۸۹، بستان ۸۸، ماهشهر ۸۶، شهرهای هندیجان و اهواز و ایستگاه فرودگاه با رطوبت ۷۹ درصدی بیشترین میزان شرجی را در استان داشتند.