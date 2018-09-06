خانه موزه موسیقی بتهوون افتتاح شد/ راه اندازی موزه مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موزه بتهوون، خانه موزه بتهوون (چمن آرا) عصر روز چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه همزمان با سالروز تولد کریم چمن آرا بنیانگذار فروشگاه موسیقی بتهوون به صورت رسمی افتتاح شد. در این مراسم محمد حق‌شناس عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، محمدرضا دهداری پور شهردار منطقه ۶ تهران، دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث تهران به همراه دیگر مدیران قسمت‌های مختلف شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان و هنرمندان دیگر ضمن بازدید از موزه بتهوون روی صفحه‌های ۳۳ دور خام به رسم یادبود امضا کردند.

افتتاحیه موزه بتهوون به صورت نمادین با پخش صفحه قدیمی تولدت مبارک ساخته انوشیروان روحانی از گرامافون قدیمی که به وسیله حق شناس روشن شد، صورت گرفت. بابک چمن آرا مدیر مرکز موسیقی بتهوون در سخنانی با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه در این روز گفت: ما پانزدهم شهریور را برای افتتاحیه انتخاب کردیم به این دلیل که تولد ۹۵ سالگی بنیانگذار بتهوون کریم چمن آرا است.

وی در مورد پخش صفحه تولد مبارک انوشیروان روحانی گفت: صفحه تولد مبارک انوشیروان روحانی اولین بار به سفارش ایران خودرو برای یک سالگی خودروی پیکان ساخته شد. همان زمان این مراسم از تلویزیون پخش شد و آنقدر از آن استقبال شد که تا این لحظه هرکس به طورمستقیم یا غیرمستقیم از آن خاطره دارد و از گوش دادن به آن لذت می‌برد.

چمن آرا به اسنادی که برای نمایش تاریخ نشر موسیقی در ایران در اختیار دارد، اشاره کرد و گفت: ما ۲ هزار سند داریم که دستچینی از این اسناد را برای افتتاحیه انتخاب کردیم. یک ماه است که مشغول درست کردن شناسنامه از همه اسناد هستیم.

در ادامه دبیری نژاد کارشناس موزه‌ای مجموعه بتهوون در توضیح بیشتر گفت: این محل را می توان مدلی از هایپرمارکت های فرهنگی دانست که در ضمن موزه بودن خدمات فرهنگی دیگری هم دارند؛ در واقع یک مدل جدید از موزه تلقی می‌شود به همین دلیل در اینجا محدودیت‌های موزه به مثابه موزه وجود ندارد، بلکه در کنار موزه بتهوون فروشگاه، کتاب فروشی، مرکز موسیقی، گل فروشی و کافی شاپ نیز خدمات عرضه می‌کنند و در کنار همه این برنامه ها ایونت‌های مختلف نیز می تواند برگزار شود. طبقه بالا موزه موسیقی برای فروش صفحه و همچنین اتاق خدمات به پژوهشگران در نظر گرفته شده است که کسانی که می خواهند درباره تاریخ موسیقی کار کنند می‌توانند در اینجا به اسناد مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه هایی که برای این مرکز در نظر گرفتیم این است که در مناسبت هایی که مربوط به موزه موسیقی است نمایشگاه‌های موضوعی، نشست و بزرگداشت برگزار کنیم چنانکه قبلا هم مرکز موسیقی بتهوون برای تولد مرتضی احمدی، کریم چمن آرا و عزت الله انتظامی مراسم بزرگداشت برگزار کرده است. همچنین در نظر داریم این سیر به عنوان اتفاق های شهری ادامه پیدا کند تا بتوانیم از فضای بیرون هم استفاده کنیم و منطقه کریم خان را به عنوان محور یک اتفاق فرهنگی که قطب یک شبکه فرهنگی را ایجاد می کند، بشناسانیم.

به گفته دبیری نژاد، موزه مجازی بتهوون هم راه اندازی می‌شود تا همه چیز به صورت آنلاین در سایت قرار بگیرد.

در پایان بابک چمن آرا در مورد اینکه این موزه از دل یک فروشگاه موسیقی یا به گفته خیلی از دوستان یک معبد موسیقی به وجود آمده است، گفت: فکر می کنم در شرایط فعلی که فعالیت فرهنگی مشکل دارد و این شغل به تنهایی نمی تواند سرپای خود باشد در حال حاضر موزه ای که از دل این موزه به وجود آمده است شاید بتواند یک محافظی باشد برای اینکه این فرهنگ حفظ شود.

برنامه افتتاحیه موزه موسیقی بتهوون از پانزدهم تا شانزدهم شهریور همراه با موسیقی از ساعت ٩ تا ٢٠ در کریم‌خان‌زند، میرزای شیرازی، شماره ۶٩ ادامه دارد.