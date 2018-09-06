خوزستان بیشترین زنان سرپرست خانوار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان خوزستان با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز اظهار کرد: بالاترین نرخ کشوری زنان سرپرست خانوار در خوزستان است؛ نرخ درآمد سرانه ما از متوسط کشور بیشتر است ولی بیشترین جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی در کشور و جزو استان های بالا در حوزه کمیته امداد هستیم.

وی با اشاره به اینکه توزیع ثروت در خوزستان مناسب نیست و فاصله طبقاتی در این زمینه جدی است، افزود: همچنین کمبود آب و تأثیرات اجتماعی آن در استان بسیار جدی است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در این استان یکی از مواردی که باعث ترک تحصیل و عدم تمایل به ادامه تحصیل می شد مسئله دوزبانه بودن فرزندان بود که در نهایت باعث کاهش رغبت به آموزش شده بود.

شریعتی با بیان اینکه فقر فرهنگی و فاصله بین مدارس در روستاها از جمله دلایل ترک تحصیل دختران است، ادامه داد: پیش دبستانی را از دو سال قبل در استان اجباری و پوشش آن را به حدود ۱۰۰ درصد رسانده و از رتبه ۱۸ به رتبه اول کشور رسیدیم.

وی با اشاره به توانمندسازی مناطق حاشیه با راه اندازی دفاتر تسهیل گری و تکیه بر افزایش مشارکت مردم گفت: تلاش برای حفظ انسجام استان و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تقویت سازمان های مردم نهاد از جمله اقدامات انجام شده در این استان بود.

استاندار خوزستان با اشاره به در دستور کار قرار دادن طرح شهروند قانون مدار برای این استان عنوان کرد: مداخله در موضوع خودکشی در شهرهای با بیشترین آمار این آسیب اجتماعی و اجرای طرح جامع سفیر سلامت اجتماعی به همراه کمپین یک میلیون نیز از دیگر اقدامات انجام شده بود.