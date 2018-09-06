۱۰۰۰بسیجی در رزمایش اقتدار عاشورایی در آستارا شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش آرمان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سپاه ناحیه آستارا، اظهار کرد: رزمایش اقتدار عاشورایی با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت بعدازظهر پنجشنبه از مقابل مسجد صاحب‌الزمان(عج) آستارا به سمت چهار راه مصلای این شهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این رزمایش هزار نفر از بسیجیان چهارگردان الی‌بیت‌المقدس و کوثر حضور دارند، افزود: ستون‌کشی بسیجیان، زمزمه سرودهای حماسی و سخنرانی مسئولان ازجمله برنامه‌های محوری این رزمایش است.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا اقتدار سپاه و بسیج را از اهداف رزمایش اقتدار عاشورایی در این شهرستان عنوان کرد و گفت: در کنار رزمایش اقتدار عاشورایی، رزمایش خدمات ‌رسانی در قالب ساخت مسکن محرومین، تهیه جهیزیه برای نوعروسان و تهیه نوشت‌افزار تا ۱۹ شهریور ماه سال جاری نیز برگزار می شود.

وی بابیان اینکه در بحث پزشکی و پیراپزشکی برای نخستین بار در سطح آستارا پزشکان متخصص و فوق‌متخصص این شهرستان در درمانگاه سیدالشهدا سپاه ناحیه آستارا به ویزیت رایگان شهروندان می‌پردازند، اظهارکرد: این برنامه در طول ۱۰ روز به صورت رایگان انجام می شود.

سرهنگ آرمان محور تمام اقدامات و خدمات سپاه و بسیج را از مساجد عنوان کرد و گفت: در بحث مساجد، سپاه به همراه بسیج مشکلات موجود در مساجد شهرستان را رفع کرده است.

وی ادامه داد: در قالب رزمایش خدمات رسانی به مردم توزیع داروی رایگان در مساجد روستاهای دورافتاده بخش مرکزی و لوندویل در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با اشاره به اینکه سپاه و بسیج آمادگی این را دارند که در سطح روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور آستارا خدمات پزشکی رایگان ارائه دهند، خاطرنشان کرد: اعزام گروه‌های جهادی به روستاهای صعب‌العبور این دو بخش آغاز شده است.

وی تصریح کرد: اردوها و رزمایش های جهادی بسیجیان در رفع محرومیت و ایجاد روحیه کار، همت و فرهنگ جهادی در مردم به ویژه قشر جوان موثر است.

سرهنگ آرمان ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی از مردم و با مردم بوده و همواره کنار مردم خواهند بود.