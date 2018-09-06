کادر فنی تیم ملی سپک تاکرا ایران عملکرد ضعیفی داشت

علی فولادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم ملی سپک تاکرا ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در هر دو رشته چهار نفره و تیمی سه نفره در جایگاه پنجم ایستاد که به عقیده من نتیجه ضعیفی است.
وی افزود: مربیان ایرانی در بازیهای آسیایی جاکارتا نشان دادند دانش و تجربه لازم را برای حضور در رقابتهای بزرگ ندارند و عملکرد ضعیفی از خود بر جای گذاشتند.
فولادی راد تصریح کرد: کادر فنی ایرانی دردی از تیم ملی سپک تاکرا دوا نمیکند و باید از مربی خارجی استفاده کنیم زیرا تیمهای ملی کشورمان در رشتههای دیگر با مربی خارجی نتیجه گرفتهاند.
وی ادامه داد: کشورهای جنوب شرق آسیا قدمت ۱۵۰ ساله در سپک تاکرا دارند در حالی که ما ۱۵ سال است در این رشته فعالیت میکنیم و باید از تجربیات و علم روز این کشورها بهره ببریم.
فولادی راد بیان کرد: کشورهای جنوب شرق آسیا همواره با یکدیگر در حال رقابت هستند در حالی که ما در جنوب غرب آسیا تنها هستیم و بدون بازی تدارکاتی نمیتوانیم در شرایط مسابقه قرار بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی میدان بزرگی بود زیرا بهترین تیمهای سپک تاکرای جهان در آن حضور داشتند و امیدوارم در مسابقات بعدی نتایج بهتری بگیریم.
وی در خصوص عملکرد احسان امان بای و ناصر پنق دو بازیکن گلستانی تیم ملی سپک تاکرا در بازیهای آسیایی جاکارتا، یادآور شد: عملکرد این دو بازیکن بد نبود اما نمیتوانیم بگوییم عملکرد خوبی داشتند زیرا در مجموع نتیجه مورد نظرمان را نگرفتیم.
تنها مسئول ایرانی برگزاری مسابقات در جاکارتا بودم
مسئول کمیته فنی مسابقات سپک تاکرا در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در خصوص حضورش در این سمت، گفت: من تنها ایرانی بودم که به عنوان مسئول بخش فنی مسابقات در بازیهای آسیایی جاکارتا حضور داشتم و این رقابتها در چهار رشته برگزار شد.
فولادی راد افزود: این مسابقات از نظر فنی در سطح بسیار بالایی برگزار شد و تمامی تیمهای برتر دنیا مانند تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور، ویتنام و ... که از آسیا هستند در این رقابتها حضور داشتند.
وی تصریح کرد: رئیس کنفدراسیون سپک تاکرا آسیا هم از برگزاری این مسابقات رضایت داشت و قرار است در رقابتهای المپیک جنوب شرق آسیا در فیلیپین که سال ۲۰۱۹ برگزار میشود از من دعوت کند.
نظر شما