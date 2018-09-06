به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر پنجشنبه در نشست کارشناسان اعضای گروه واگذاری فعالیتهای سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد که با حضور مدیرکل طرح و برنامه و مدیریت منابع مالی سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد، افزود: در سال جاری برای آموزشدهندگان سوادآموزی به ازای هر سوادآموز سه روز بیمه در ماه تعلق گرفت.
وی بیان داشت: آموزشدهندگانی که این بیمه برای آنها اعمال نشده، باید به بخش سوادآموزی آموزشوپرورش شهرستان و مناطق مراجعه کنند.
زارع پور حجم ابلاغی استان در سه دوره سوادآموزی را پنج هزار و ۶۳۵ نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از یک هزار نفر افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در راستای پرداخت هزینههای آموزشدهندگان نیز بخشی از این هزینهها پرداختشده و بخش دیگر نیز طی ۱۰روز آینده پرداخت میشود.
زارع پور بر تشویق خانوادهها برای سوادآموزی افراد بیسواد تأکید کرد و گفت: خانوادهها میتوانند برای این افراد نقش مشوق را داشته باشند و در یادگیری نیز به آنها کمک کنند و این امر انگیزه سوادآموزان را بیشتر میکند.
وی افزود: سوادآموزی افق جدیدی را پیش روی افراد بیسواد قرار داده و بر ترقی و پیشرفت جامعه نیز بسیار تأثیرگذار است.
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