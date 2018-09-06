به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنج شنبه در رزمایش بسیجیان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمن اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و به دنبال ایجاد جنگ اقتصادی است، اظهار داشت: دشمن به تحریم ها دل بسته است و می خواهد با ایجاد جنگ روانی مردم را از پای درآورد.

وی عنوان کرد: ایجاد جنگ اقتصادی از توطئه های دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردبیان کرد: ۴۰ سال از انقلاب اسلامی گذشته است و با همت مردم از تمام مشکلات و تحریم ها با سربلندی گذشتیم.

دشمن می خواهد طریق ایجاد جنگ روانی و اقتصادی مردم را از پای درآورد

وی بیان کرد: امروز دشمن در عرصه جدیدی وارد شده است و می خواهد از طریق ایجاد جنگ روانی و اقتصادی مردم را از پای دراورد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: بخش تولید باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و باید در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.

وی اظهار داشت: باید با روحیه خودباوری در مسیر حل مشکلات حرکت کنیم و اقتصاد مقاومتی را عملی سازیم تا وابستگی ها به خارج از کشور کاهش یابد.

وی بیان کرد: وحدت و همدلی زمینه ساز خنثی شدن توطئه های دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: پیوند میان ولایت فقیه و ملت همیشه پایدار است و تا زمانی که این پیوند برقرار است انقلاب حفظ می شود.