به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی، با بیان اینکه تعاونی‌ها بیشتر در بخش خدمات موفق بوده‌اند، افزود: اما سهم آنها در بخش کشاورزی و صنعت کافی نیست.

فرماندار سوادکوه با اشاره به جمعیت ۸۱ هزار نفری تعاونی‌های شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی، تعداد زیاد اعضای تعاونی‌ها را دلیل بر توفیق و کیفیت تعاونی‌ها ندانست و گفت: موفقیت در تعاونی نیازمند باور قلبی تعاون‌گران و دولتمردان به امر تعاون و نتیجه بخش بودن آن است.

وی با اشاره به تشکیل تعاونی‌های خانوادگی در شهرستان، آن را زمانی یک موفقیت دانست که در عمل خوب کار کنند و افزود: اما در عمل تعاونی‌های خانوادگی نتوانسته‌اند خوب عمل کنند تا مشکلات خود را مرتفع کنند.

یزدانی از جمله پیش شرط‌های مهم ایجاد تعاونی را دانش و مهارت‌آموزی برشمرد و عدم آن را یک آسیب برای تعاون عنوان کرد و افزود: شاهد بوده‌ایم که افراد بدون آموزش کافی، مطالعه تطبیقی و لحاظ موارد مهم مانند بازار مصرف و جغرافیای سوادکوه اقدام به تشکیل تعاونی در شهرستان کرده‌اند و به دلیل عدم شناخت آسیب دیده‌اند.

مقام عالی دولت در شهرستان با بیان اینکه تشکیل تعاونی کار آسانی است، گفت: اغلب تعاونی‌ها با هم ناسازگار هستند و از این رو مجمع عمومی تشکیل نمی‌شود، بازرس گزارش کار نمی‌دهد و این یک آسیب است.

در ادامه این مراسم، زین‌العابدین نجفی، با اشاره به ۶۷۸ تعاونی در شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی، ۳۷۹ تعاونی را فعال و در دست اجرا برشمرد و تعداد اشتغال ایجاد شده توسط این تعاونی‌ها را ۳ هزار نفر اعلام کرد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سوادکوه، تعداد اعضای تعاونی‌های فعال و غیرفعال دو شهرستان را ۸۱ هزار نفر عنوان کرد و با بیان اینکه این میزان بیشتر از جمعیت شهرستان است، دلیل آن را ثبت نام برخی متقاضیان غیرساکن سهام عدالت در شهرستان دانست و افزود: ۶۰ هزار نفر از اعضای تعاونی‌ها از تعاونی سهام عدالت و ۲۱ هزار اعضای دیگر عضو سایر تعاونی‌های شهرستان هستند.

وی با بیان اینکه ۴۷ تعاونی شهرستان‌ در سامانه انتخاب تعاونی برتر ثبت نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد برای۱۱ تعاونی پرونده تشکیل که ۵ تعاونی به‌عنوان تعاونی برتر استانی انتخاب شدند و رتبه اول تا سوم را کسب کرده‌اند و دو تعاونی نیز به سطح کشوری راه پیدا کردند که یک تعاونی به‌عنوان نمونه کشوری انتخاب شد.